Il Rettore Billari Ospite del Parlamento delle Imprese alla Camera di Commercio di Cosenza

Demografia, giovani e futuro del lavoro al centro del confronto tra associazioni e istituzioni

Cosenza, 9 maggio 2025 – Si è svolto questa mattina presso la Camera di Commercio di Cosenza il nuovo appuntamento con il Parlamento delle Imprese, l’evento che riunisce rappresentanti del mondo imprenditoriale e istituzionale per confrontarsi sui temi chiave per il futuro della Calabria. Ospite di rilievo di questa edizione il Magnifico Rettore dell’Università “Luigi Bocconi” di Milano, Francesco Billari, che ha tenuto una Lectio Magistralis dal titolo “Domani è oggi. Costruire il futuro: la sfida demografica della Calabria”.

“Ci troviamo di fronte a una situazione senza precedenti: da un lato, l’allungamento della vita è un traguardo importante; dall’altro, la bassa natalità sta generando un calo demografico con conseguenze profonde su economia, welfare e lavoro” ha dichiarato Francesco Billari.

Il Rettore ha sottolineato la necessità di affrontare il cambiamento con approcci nuovi e coraggiosi: “Non esistono soluzioni preconfezionate, servono visione e creatività. Nel breve termine è cruciale incentivare il rientro dei giovani emigrati e attrarre immigrazione qualificata, mentre nel lungo periodo occorre ripensare le politiche familiari e del lavoro per garantire uno sviluppo demografico sostenibile”.

Ad aprire i lavori è stato il Presidente Klaus Algieri, che ha sottolineato:

“Il calo demografico non è solo una questione sociale, ma una minaccia concreta alla tenuta del nostro sistema economico. C’è un dislivello anche nelle stesse aree interne del Nord e Sud della Calabria. Le stesse imprese oggi faticano a trovare personale qualificato, mentre i giovani lasciano il territorio. Serve una risposta corale, fondata su formazione, innovazione e politiche di attrazione dei talenti. Il Parlamento delle Imprese nasce proprio con questo obiettivo: costruire insieme soluzioni concrete. I corpi intermedi devono assumersi la responsabilità di indicare una direzione alla politica, per superare la mediocrità e rilanciare il Paese. Serve una visione politica chiara, coraggiosa e condivisa.

Il Segretario Generale Erminia Giorno ha sottolineato come il Parlamento delle Imprese rappresenti uno spazio essenziale di ascolto e confronto, che valorizza il ruolo dei corpi intermedi nel dibattito su temi cruciali per il futuro della Calabria.

Spazio quindi agli interventi dei “parlamentari” delle imprese, rappresentanti delle associazioni di categoria chiamati a esprimere – in un massimo di tre minuti – analisi e proposte. Tra i temi emersi: lo spopolamento e la bassa natalità, la difficoltà di fare impresa e di attrarre e trattenere i giovani, la necessità di investire nel capitale umano e nella formazione, il ruolo strategico del settore agricolo, il peso della burocrazia e l’urgenza di fare rete tra istituzioni, enti e territori per costruire uno sviluppo sostenibile e condiviso.

Il Parlamento delle Imprese si conferma così strumento stabile di dialogo e co-progettazione, promosso dalla Camera di Commercio per sostenere uno sviluppo duraturo e condiviso del territorio.

