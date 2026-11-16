Il Ringraziamento negli Hard Rock Cafe® di Firenze, Roma e Venezia

Firenze, Roma, Venezia, 16 novembre 2026 – Ritrovarsi a tavola con la famiglia e gli amici, tra piatti della tradizione e sapori autunnali. Gli Hard Rock Cafe® di Firenze, Roma e Venezia celebrano il Giorno del Ringraziamento con un menù dedicato al Thanksgiving, che porta in tavola alcuni dei piatti più rappresentativi della ricorrenza americana. Al centro della proposta, il tacchino con i suoi accompagnamenti, seguito da un dessert e da una scelta di bevande. Le celebrazioni del Ringraziamento culmineranno giovedì 26 novembre con una speciale programmazione musicale nei tre Cafe.

Il menù si apre con il petto di tacchino arrostoa lenta cottura, servito con salse ai mirtilli rossi e gravy. Ad accompagnarlo, i contorni della tradizione casalinga americana: sformato di fagiolini con salsa cremosa ai funghi, il classico ripieno del tacchino con latticello, groviera e salvia, purè di patate dolci con marshmallow tostati e sciroppo d’acero. Per dessert, pudding di pane al caramello. Da bere, a scelta, il Pumpkin Spice Espresso Martini, dalle note speziate e autunnali, oppure il Rosemary Pomegranate Refresher, analcolico a base di melograno e rosmarino.

Il 26 novembre giorno del Thanksgiving alla proposta gastronomica si affianca la musica dal vivo. A Firenze , il menù è prenotabile durante tutta la giornata mentre a partire dalle 21:00 è previsto il concerto della Tennessee Rose Blues Band, atmosfere country e sonorità d’oltreoceano per una serata dal sapore autenticamente americano. A Roma , ad accompagnare la cena saranno i Big Soul Mama, progetto musicale che unisce influenze gospel, soul e funk in un repertorio che spazia dai grandi classici alle reinterpretazioni di brani internazionali. Sono previsti due turni di cena: (18:30 e 21:00). Anche a Venezia il menù sarà disponibile per l'intera giornata, mentre la cena sarà accompagnata dagli H-Armony, band composta da studenti di H-FARM College.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per avvicinarsi a una tradizione che, pur lontana dalle radici italiane, è sempre più apprezzata per il suo valore conviviale e per la ricchezza gastronomica. Un appuntamento che unisce cultura, sapori e musica, in perfetto stile Hard Rock.

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Hard Rock Cafe Roma; rome_social@hardrock.com; +39 06 4203051; Via Vittorio Veneto 62 A/B

Hard Rock Cafe Firenze; florence_social@hardrock.com; +39 055 277841; Via de' Brunelleschi, 1

Hard Rock Cafe Venezia; venice_social@hardrock.com; +39 041 5229665 - Bacino Orseolo, 30124 San Marco Venice

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