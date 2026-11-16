Folla a Udine per i funerali di Toni Capuozzo, il giornalista Mediaset morto lo scorso 12 novembre a 77 anni a causa di un tumore. Tanti gli amici e i parenti presenti, a partire dalla moglie Monica e i figli Pietro e Marta. Insieme a loro Kemal, il bambino che il Capuozzo ha salvato dalla guerra a Sarajevo, portandolo in Italia per ricevere le cure necessarie. Tra le autorità, si segnala la presenza del presidente del Consiglio regionale del Veneto Luca Zaia.

"Toni è stato testimone di sofferenza nei teatri i di guerra, si emozionava e faceva emozionare tutti per la verità. Mi ha chiamato il ministro Crosetto, ero con lui il 12 novembre per ricordare i caduti nella strage di Nassirya", ha detto padre Mariano Asunis nel corso dell'omelia, aggiungendo: "Lunedì scorso l'ho visto in ospedale a Udine, è balzato nel letto, mi ha detto di scrivere qualcosa per lui perché tutti si ricordino di quello che tu dirai".

E così il prelato è passato a leggere una lunga lettera indirizzata al giornalista scomparso: "Ci sono uomini che dicono di avere poca fede e per questo la cercano più di altri. Ti conobbi tra le macerie di Sarajevo, quando la guerra era una servizio da raccontare e una ferita da condividere. Ogni volta che ci siamo rivisti ho trovato lo stesso uomo, voce austera ma dalla generosità d'animo unica. Il Signore ti ha voluto a sé il 12 novembre, giorno in cui ricordiamo i caduti a Nassirya. Non credo sia stato un caso, credo che sia un segno di misericordia. Mi piace pensare che ad accoglierti ci siano gli amici comuni, Franco Di Mare e David Sassoli. Hai fatto della verità il tuo mestiere e il tuo stile di vita, anche quando tacere sarebbe stato più facile", ha detto all'inizio della missiva.

Asunis ha concluso ricordando: "Toni mi ha detto che avrei dovuto consolare e confortare tutti voi e di dirvi che lui vi ha voluto bene". E poi le ultime parole che i due si sono scambiati e che racchiudono un insegnamento ai giornalisti: "Non scendere a compromessi per il denaro perché la ricerca della verità resta la via maestra anche quando è la più faticosa".