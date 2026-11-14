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Toni Capuozzo, il ricordo a Verissimo: "Ti vogliamo ricordare con un sorriso gentile"

Verissimo nella puntata di oggi ha ricordato il giornalista scomparso lo scorso 12 novembre

Toni Capuozzo - Verissimo
Toni Capuozzo - Verissimo
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14 novembre 2026 | 18.37
Marica Di Giovanni
LETTURA: 2 minuti

Silvia Toffanin oggi a Verissimo ha ricordato Toni Capuozzo, il giornalista morto lo scorso 12 novembre all'età di 77 anni. "Siamo qui per ricordare un grande uomo e un grande giornalista", ha esordito la conduttrice e, con la voce rotta dalle lacrime, ha continuato: "Caro Toni io ti voglio dire grazie a nome di tutte le persone che hanno lavorato con te e che hanno avuto la fortuna di conoscerti di persona. Tu hai raccontato le ferite del mondo con grande umanità e rispetto. Noi ti vogliamo ricordare con un sorriso gentile, con la tua dolcezza e con la tua profondità d'animo e sarai sempre e per sempre con noi".

L'ultima intervista

Per ricordarlo, è stata mandata in onda l'ultima intervista del giornalista a Verissimo, dove Capuozzo aveva raccontato parte della sua carriera professionale e di quell'incontro a Sarajevo che gli cambiò la vita. Il giornalista aveva ricordato l'incontro con Kemal, un bambino che aveva perso una gamba nella guerra in Bosnia ed Erzegovina e orfano di madre. "L'ho conosciuto mentre facevamo un servizio come se ne fanno tanti in un posto di guerra. Il mio operatore, Igor, vide questo bambino e lo prese in braccio. Prendendolo in braccio impallidì e mi disse: 'È senza una gamba'". Capuozzo decise di portarlo in salvo: "Come avrebbe potuto imparare a camminare in una città in cui si sparava sui pedoni, in cui bisognava correre per sfuggire ai colpi? Ci siamo detti che bisognava portarlo via. Non c'entrava niente con il nostro lavoro". Il giornalista aveva ricordato anche come è riuscito a lasciare Sarajevo insieme a Kemal: "Abbiamo parlato a lungo con la nonna e il padre. L'hanno tenuto sveglio tutta la notte, in modo che, affamato, si addormentasse al primo biberon. L'abbiamo messo sotto al sedile posteriore, sotto a un giubbotto antiproiettile. In queste cose bisogna avere fortuna. Quel giorno pioveva e non si vedeva benissimo l'interno dell'auto. Inoltre nei giorni precedenti abbiamo passato spesso i posti di blocco per fare in modo che si abituassero alle nostre facce e avevamo distribuito bottiglie di grappa. Quel giorno siamo passati dicendo: 'Torniamo in Italia' e nessuno ci controllò".

Kemal è vissuto per cinque anni in Italia insieme a Toni Capuozzo e la sua famiglia. "Sono state brave mia moglie di allora, Monica, e mia figlia Marta ad accoglierlo", aveva detto il giornalista, che ha sempre considerato Kemal come un figlio. "Non c'è bisogno del Dna per voler bene a una persona come se fosse un figlio". Dopo cinque anni in Italia, Kemal è tornato a Sarajevo dal suo papà. "Quella è stata la pagina più dolorosa. Però nulla impedisce a una persona di avere due padri".

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