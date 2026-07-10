Il turismo dei Cammini in Umbria: l’Hotel Fontebella e la via della Pace ad Assisi

Tra il rito del passaporto del pellegrino e la sosta rigenerante al Fontebella Palace Hotel, il viaggio spirituale si trasforma in un racconto di vita e di incontri.
Il viaggio del pellegrino si compone di polvere e di tappe, ma trova il suo completamento umano nel momento in cui la marcia si ferma e si trasforma in incontro. Ad Assisi, la tradizione dell’ospitalità affonda le radici in una vocazione secolare di accoglienza, dove la cura del viandante diventa un’estensione della sacralità dei luoghi. Ogni sosta lungo il cammino, dalle stazioni rurali alle strutture cittadine, è parte integrante dell’esperienza stessa del pellegrinaggio.
Un rito fondamentale scandisce i passi di chi si mette in cammino: la credenziale, ovvero il passaporto del pellegrino. Questo documento attesta il percorso compiuto attraverso la raccolta dei timbri apposti lungo le varie tappe. Oltre alla fondamentale certificazione finale rilasciata direttamente presso il Sacro Convento di Assisi, i viandanti possono far imprimere il sigillo del loro passaggio in tutte le strutture ricettive del percorso abilitate, tra cui il Fontebella Palace Hotel, conservando così una traccia tangibile della propria memoria personale.
Nel contesto della città serafica, l’ospitalità alberghiera ha saputo preservare lo spirito del territorio, declinando l’attenzione al dettaglio in un gesto di ristoro profondo. Trovare accoglienza all’interno di mura storiche che guardano la valle significa comprendere come il turismo dei cammini non sia una moda passeggera, ma l’espressione di un bisogno umano di connessione con la storia e con il paesaggio umbro.
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