Il vino dei Castelli Romani si immerge nel Lago di Nemi: nasce un’esperienza unica di enoturismo

16 dicembre 2025. I Castelli Romani si preparano a vivere un evento straordinario, capace di unire vino, natura, ricerca e turismo esperienziale. La mattina di sabato 20 dicembre, nello scenario suggestivo del Lago di Nemi, prenderà il via una sperimentazione enologica affascinante e innovativa: l’immersione subacquea di bottiglie di vino provenienti da alcune delle più prestigiose cantine del territorio.

Un’iniziativa che coinvolge direttamente i Comuni di Nemi, Genzano, Frascati, Lanuvio, Ariccia, Marino e Velletri, trasformando il lago sacro di Diana in un vero e proprio laboratorio naturale di eccellenza enoturistica.

Un’idea visionaria che unisce vino, lago e territorio

Il progetto nasce dall’intuizione di José Amici, imprenditore agrituristico, ambasciatore dell’associazione Città del Vino ed esperto subacqueo, insieme al suo gruppo di sub. Un’idea tanto affascinante quanto concreta: portare le bottiglie a circa 10 metri di profondità nel Lago di Nemi e lasciarle affinare per un periodo compreso tra 3 e 6 mesi.

L’affinamento subacqueo come attrazione enoturistica

Le bottiglie verranno immerse presso il centro di pescicoltura di Carlo Catarci, in un ambiente unico per temperatura costante, pressione naturale e totale assenza di luce. Un contesto ideale per osservare come il lago possa dialogare con il vino, donandogli caratteristiche nuove e sorprendenti.

Scienza e vino: il Lago di Nemi diventa laboratorio a cielo aperto

A rendere il progetto ancora più speciale è la collaborazione con l’Associazione Frascati Scienza, diretta dal presidente Matteo Martini, che studierà gli effetti dell’immersione dopo la riemersione delle bottiglie.

Quando l’enoturismo incontra la ricerca

Non solo degustazione, ma anche divulgazione scientifica e racconto del territorio: il vino diventa così ambasciatore di una nuova forma di turismo, capace di attrarre appassionati, curiosi e visitatori in cerca di esperienze autentiche.

Un grande gioco di squadra: istituzioni e mondo agricolo insieme

L’iniziativa gode del patrocinio dei sette Comuni coinvolti e della Regione Lazio, a testimonianza del forte valore culturale e turistico del progetto.

Fondamentale anche il sostegno e la collaborazione di Coldiretti Lazio, da sempre al fianco della famiglia Amici nella promozione delle eccellenze agroalimentari e del patrimonio rurale dei Castelli Romani.

La prima riunione operativa a Genzano: entusiasmo e visione condivisa

La prima riunione organizzativa si è svolta presso l’agriturismo Monte 2 Torri di Genzano, luogo simbolo dell’ospitalità e della cucina del territorio.

I protagonisti dell’evento

Al tavolo di lavoro erano presenti:

Umberto Trombelli, il sommelier più noto, apprezzato e pluripremiato del Lazio José Amici, ideatore dell’iniziativa Giancarlo Valle, subacqueo e collaboratore tecnico Carlo Catarci, imprenditore e gestore della pescicoltura del Lago di Nemi

Un gruppo affiatato, unito dalla volontà di raccontare i Castelli Romani in modo nuovo.

Sabato 20 dicembre: vino, territorio e accoglienza

La mattina del 20 dicembre, dalle 10 alle 12, l’evento sarà anche un’occasione di promozione dei vini e dei prodotti tipici dei Castelli Romani, trasformando il Lago di Nemi in una vera vetrina di enogastronomia e turismo locale.

Sindaci, istituzioni e Parco dei Castelli Romani

Saranno presenti i sindaci dei sette Comuni aderenti, amministratori locali, regionali e nazionali e i rappresentanti del Parco dei Castelli Romani, in un momento di grande visibilità per il territorio.

Un’esperienza destinata a diventare simbolo dell’enoturismo laziale

L’immersione delle bottiglie di vino nel Lago di Nemi non è solo una sperimentazione tecnica, ma un racconto potente: quello di un territorio che sa innovare senza perdere la propria anima.

Un evento capace di accendere i riflettori sui Castelli Romani come destinazione enoturistica d’eccellenza, dove il vino non si beve soltanto, ma si vive, si esplora e si racconta.

