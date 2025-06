Intals e Somet: l’innovazione nel riciclo sostenibile dell’alluminio premiata a Milano

Milano, 10/06/2025. Edoardo e Vincenzo Vedani, presidenti onorari di Intals e Somet, sono stati insigniti del prestigioso Premio Volti della Metropoli 2025 nella categoria Imprenditoria, un riconoscimento che celebra il loro straordinario contributo all’industria, alla sostenibilità e al benessere sociale di Milano.

Intals e Somet sono realtà presenti, oltre a Milano, nel territorio di Pavia (Parona) e Bergamo (Ambivere).

La cerimonia, tenutasi il 4 giugno nella splendida Sala Alessi di Palazzo Marino, sede del Comune di Milano, è stata organizzata dall’Osservatorio Metropolitano di Milano per la quinta edizione del premio, che ogni anno rende omaggio a personalità e realtà capaci di arricchire il tessuto culturale, economico e sociale della Grande Milano.

La cerimonia nella Sala Alessi ha visto la partecipazione delle massime autorità cittadine e ha premiato altre figure di spicco del panorama milanese.

Tra i vincitori del 2025: Giovanni Azzone, presidente di Fondazione Cariplo, riconosciuto per la filantropia nella categoria Sociale; Urbano Cairo, presidente di RCS MediaGroup, premiato per l’Editoria; Stefano Domenicali, CEO di Formula 1, insignito per lo Sport; e Agnese Pini, direttrice di QN Quotidiano Nazionale, celebrata per l’Informazione. L’evento ha evidenziato il ruolo di Milano come centro di innovazione e impegno civico, con Intals, Somet e i Vedani come esempi di un’imprenditoria che unisce eccellenza produttiva e responsabilità verso il territorio.

La motivazione ufficiale: “Imprenditori e filantropi la cui visione lungimirante ha contribuito in modo significativo allo sviluppo sociale, culturale ed economico del territorio. Le aziende del gruppo, Intals (ex Carlo Vedani Metalli

– nata nel 1902) e Somet, sotto la guida di Edoardo e Vincenzo Vedani, si sono distinte come modello di eccellenza nella sostenibilità, nell’innovazione industriale e nell’impegno sociale. Attraverso la FondazioneCasamica, ha aiutato oltre 130.000 persone tra malati oncologici e familiari, dimostrando come l’impresa possa essere motore di progresso economico e solidarietà. La dedizione nel mettere al servizio della comunità risorse e competenze testimonia un profondo amore per il prossimo, rendendolo autentico volto rappresentativo del dinamismo, della solidarietà e dello spirito imprenditoriale del territorio.”

Fondata nel 1902 dalla famiglia Vedani, Intals Spa è un’eccellenza milanese nel settore del riciclo dell’alluminio e della produzione di leghe leggere. Con sede storica in via Schievano a Milano e stabilimenti produttivi a Parona (Pavia), Ambivere (Bergamo) e Castel Mella (Brescia), Intals si distingue per il suo impegno nell’economia circolare, trasformando rottami di alluminio in materiali riutilizzabili con processi innovativi che riducono l’impatto ambientale.

Somet, parte integrante del gruppo, condivide la stessa visione di sostenibilità e innovazione, contribuendo al successo del modello industriale di Intals e Somet.

Sotto la guida di Edoardo e Vincenzo Vedani, Intals e Somet hanno integrato tecnologie all’avanguardia con una forte responsabilità sociale, diventando un punto di riferimento per l’industria italiana e internazionale.

Il Premio Volti della Metropoli 2025 ha voluto celebrare non solo i risultati industriali di Intals e Somet, ma anche l’impegno dei fratelli Vedani nel promuovere il progresso sociale.

Come riportato nella motivazione ufficiale, attraverso la Fondazione Casamica, Intals e Somet hanno offerto supporto a oltre 130.000 persone, tra malati oncologici e loro familiari, fornendo accoglienza e assistenza a chi affronta cure lontano da casa. Questo progetto riflette la filosofia dei Vedani, che vedono in Intals e Somet non solo imprese di successo, ma anche agenti di cambiamento per il benessere della comunità milanese.

Edoardo e Vincenzo Vedani hanno espresso grande soddisfazione per il riconoscimento, sottolineando il profondo legame di Intals e Somet con Milano. “Questo premio è un onore e ci spinge a proseguire con ancora maggiore determinazione nel nostro percorso di innovazione e attenzione alla comunità,” hanno dichiarato.

La visione dei Vedani ha permesso a Intals e Somet di espandersi a livello globale, mantenendo salde le radici milanesi e investendo in tecnologie sostenibili. Tra le iniziative di Intals e Somet spiccano i programmi di formazione per giovani talenti e le collaborazioni culturali, che rafforzano il dialogo con la città e valorizzano il capitale umano.

Con oltre un secolo di storia, Intals Spa e Somet dimostrano come un’azienda possa essere un motore di trasformazione, non solo per l’industria ma anche per la società.

Intals e Somet continuano a puntare su ricerca e sviluppo per ottimizzare i processi di riciclo e minimizzare l’impronta ecologica, mentre il loro impegno sociale attraverso la Fondazione Casamica rimane un pilastro della loro missione. Il riconoscimento ai Volti della Metropoli 2025 conferma il ruolo di Intals, Somet e dei Vedani come protagonisti di una Milano dinamica, inclusiva e orientata al futuro.

