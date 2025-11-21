INTAMSYS lancia FUNMAT PRO 310 APOLLO: ridefinire la produzione continua con la stampa 3D del PAEK ad alta velocità e resistenza

Da "stampa di alta qualità del PEEK" a "scalabilità della produzione del PAEK"

FRANCOFORTE, Germania, 21 novembre 2025 /PRNewswire/ -- INTAMSYS, un leader mondiale nel settore della modellazione a deposizione fusa (FFF) industriale, oggi ha lanciato ufficialmente al Formnext la stampante 3D di nuova generazione per materiali avanzati FUNMAT PRO 310 APOLLO.

Negli ultimi dieci anni la FFF si è evoluta dalla prototipazione alla produzione di parti funzionali. INTAMSYS è sempre stata in prima linea in questa trasformazione industriale.

Nel 2016 INTAMSYS ha lanciato la sua prima stampante ad alta temperatura, la FUNMAT HT, diventando una delle prime aziende a ottenere la FFF stabile di PEEK. In un'epoca in cui la "stampa di alta qualità del PLA" era ancora un punto di riferimento, INTAMSYS ha stabilito un nuovo standard grazie alla capacità di "stampa di alta qualità del PEEK" – attirando l'attenzione di tutto il mondo. In qualità di pioniere della stampa 3D del PEEK, ha aperto la strada all'adozione di materiali avanzati nella produzione additiva industriale.

Da allora INTAMSYS ha costantemente ampliato la compatibilità dei materiali – dal PEEK alla più ampia famiglia PAEK e a un'ampia gamma di materiali termoplastici avanzati – consolidando la sua leadership nel segmento FFF industriale.

Ora INTAMSYS sta spingendosi oltre la "stampa di alta qualità" per rendere possibile una produzione continua con materiali PAEK. Da questa visione nasce la nuova FUNMAT PRO 310 APOLLO, che segna una nuova era in cui i materiali avanzati passano dal laboratorio alla linea di produzione.

Dalla stampante 3D al sistema di produttività:un salto di qualità a livello di sistema nella stampa di materiali avanzati

La 310 APOLLO non è solo un ulteriore progresso nella serie FUNMAT – è un aggiornamento a livello di sistema nella produzione di materiali avanzati.

Grazie all'esclusivo controllo e ottimizzazione del processo multifisico, la 310 APOLLO offre una velocità di stampa fino a 4 volte superiore e una resistenza lungo l'asse Z oltre 2 volte superiore (maggiore di 40 MPa).

Presenta:

Tutti funzionano simultaneamente per garantire la stabilità del processo e l'uniformità della produzione.

Per quanto riguarda il software, la piattaforma di slicing INTAMSUITE NEOTM offre una pianificazione intelligente del percorso e un adattamento del processo, con un controllo preciso di temperatura, flusso e percorso per stampare materiali avanzati in modo affidabile e ripetibile.

Per soddisfare esigenze industriali sempre più complesse, la 310 APOLLO è ora dotata del nuovo sistema di garanzia della qualità di produzione INTAMQualityTM. Registrando tutte le caratteristiche, dalla bobina del filamento ai parametri di stampa e ai registri completi del tempo di esecuzione, la 310 APOLLO crea un'impronta digitale univoca per ogni parte stampata – rendendo possibile la completa tracciabilità e verifica della qualità. Che si tratti di consegna a livello di certificazione o di uniformità di produzione su più stampanti, INTAMQualityTM assicura i risultati per diversi lotti e impianti.

Creata per la produzione continua: sbloccare la vera produttività con materiali avanzati

Il settore manifatturiero sta entrando in una nuova era strutturale:i robot umanoidi richiedono parti strutturali leggere ma ad alta resistenza.Gli aeromobili eVTOL richiedono componenti leggeri, robusti e resistenti alle intemperie.L'industria aerospaziale continua a spingere i limiti dei materiali compositi avanzati.

In questi settori all'avanguardia, i materiali PAEK stanno diventando indispensabili. Tuttavia, raggiungere prestazioni uniformi dei materiali ed efficienza produttiva su larga scala rimane il problema dell'"ultimo miglio" del settore.

Ed è qui che entra in gioco la 310 APOLLO, che porta la stampa 3D di materiali avanzati dal laboratorio alla produzione.

Progettata come soluzione a livello di sistema per la produzione continua di livello industriale, la 310 APOLLO rappresenta un cambiamento fondamentale:

dalla stampa ad alte prestazioni alla stampa di materiali avanzati.

Un facilitatore della produzione – non solo un produttore di stampanti

"Non abbiamo semplicemente lanciato una stampante più veloce, ma abbiamo creato un'unità di produzione automatizzata, tracciabile e scalabile", spiega Charles Han, fondatore e amministratore delegato di INTAMSYS.

"Abbiamo sempre ritenuto che il vero valore della stampa 3D industriale non risieda solo nella velocità o nella resistenza, ma anche nella sua capacità di ridefinire la logica di produzione. La 310 APOLLO non rappresenta solo un salto tecnologico – è un passo avanti fondamentale nella produzione scalabile, intelligente e sostenibile per i produttori globali".

Aggiunge Jimmy Yuan, direttore prodotti INTAMSYS,:

"Ogni dettaglio di progettazione della 310 APOLLO ruota attorno all'affidabilità di livello produttivo, dal sistema IDEX a doppio ugello al monitoraggio completo dei dati. Ciò che offriamo non sono solo risultati di stampa migliori, ma anche una capacità di produzione affidabile."

La FUNMAT PRO 310 APOLLO ridefinisce le possibilità dei sistemi FFF che gestiscono materiali avanzati, non solo come stampante, ma come un sistema di produzione completo che potenzia le fabbriche intelligenti del futuro.

Informazioni su INTAMSYS

INTAMSYS (INTelligent Additive Manufacturing SYStems) è un'azienda high-tech specializzata nella stampa 3D di livello industriale con materiali avanzati. Fondata da un team di ingegneri che vanta una lunga esperienza in attrezzature di precisione e materiali avanzati, INTAMSYS offre soluzioni di produzione complete – dalla convalida del concetto alla prototipazione funzionale fino alla produzione scalabile.

La serie FUNMAT serve clienti globali in molteplici settori – aerospaziale, automotive, elettronica, robotica, istruzione e sanitario.

Con sedi a Shanghai, Dongguan, Stoccarda (Germania) e Minnesota (USA) e una rete globale di partner, INTAMSYS continua a dare impulso all'industrializzazione della FFF con materiali avanzati in tutto il mondo.

INTAMSYS -- Produrre il futuro, potenziare le industrie.

