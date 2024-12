Investire sulla sostenibilità per attrarre nuovi talenti

SIAK SISTEMI sceglie la bioedilizia di Rubner Haus per progettare DDD CENTER, la nuova sede aziendale, coinvolgendo il proprio team nell’ideazione del nuovo edificio

Milano, 4 dicembre 2024. DDD CENTER è un progetto nato nel 2019 da un’idea di Yuri Merli, titolare di SIAK SISTEMI che vedrà la luce nella primavera del 2026, grazie alla partnership con Rubner Haus, parte del Gruppo Rubner - da oltre 90 anni realtà leader nel settore dell’edilizia del legno. Per essere davvero competitivi nel mercato del lavoro di oggi è necessario curare anche l’aspetto legato alla sostenibilità e per SIAK SISTEMI questo significa investire in un ambiente di lavoro confortevole e sostenibile, a partire dalla scelta delle materie prime.

“Lavorare nel settore del tachigrafo e a stretto contatto con il mondo dell’autotrasporto comporta un confronto quotidiano tra tutte le nostre aree aziendali, in particolare tra l’area di sviluppo software e l’area legale, per rispondere in real time alle richieste delle aziende. È stato fondamentale per noi coinvolgere il nostro personale nella progettazione della nuova sede con Rubner Haus, per creare un luogo di lavoro in cui avere voglia di recarsi ogni giorno: per SIAK SISTEMI era giunto il momento di ideare da zero una sede che fosse nostra e per questo DDD CENTER verrà intitolato al fondatore di SIAK SISTEMI, Valter Merli” - afferma Yuri Merli, Titolare di SIAK SISTEMI.

Distribuito su 2 piani per un totale di circa 826,5 mq, l’edificio è stato progettato per il benessere del personale esistente e con lo scopo di attrarre nuovi talenti in una sede unica nel suo genere, una scelta che oggi nel mercato italiano richiede un investimento del 25% in più rispetto alla costruzione di una sede tradizionale.

Il nuovo quartier generale di SIAK SISTEMI verrà dunque costruito interamente con materiali naturali, sfruttando ogni parte del legno, a partire dalla fibra utilizzata per agevolare l’isolamento acustico in ciascun ufficio. Per il cappotto esterno Rubner utilizzerà il sughero e per rendere l’edificio sostenibile da un punto di vista energetico ha previsto di installare un impianto fotovoltaico da 21KW con annessa batteria di accumulo. Sfruttare anche la capacità di immagazzinare la corrente mostra il lato pratico di questa scelta, ma la sede vanterà anche elementi di design, caratteristici del marchio Rubner, come un’elegante scala interna in rovere che collegherà i due piani dell’edificio. Progettata su misura per le esigenze di SIAK SISTEMI, questa sede conterà un laboratorio per configurare le centraline DDD BOX, una sala server, un’area relax, un parcheggio interno dedicato, una sala pranzo che potrà essere utilizzata anche come sala corsi per la formazione e un’area officina dedicata alle calibrature del tachigrafo, permettendo così all’azienda di offrire un servizio aggiuntivo ospitando direttamente i mezzi dei suoi clienti per i controlli periodici.

L’attenzione e la cura che Rubner Haus ha dedicato al progetto di SIAK SISTEMI in ogni sua fase, dall’organizzazione degli spazi degli uffici dedicati, alle finiture, agli infissi e ai dettagli delle porte, fino ad arrivare alla precisione del capitolato, sono sinonimi dell’elevata qualità di servizio e dedizione al cliente che l’azienda di Chienes (BZ) esprime sempre.

“Realizziamo i desideri dei nostri clienti senza attenerci ad uno standard: ogni progetto è unico nel suo genere, come quello dedicato a SIAK SISTEMI. Puntiamo sull’utilizzo dei componenti dell’albero in tutte le sue forme - legno, sughero e fibra di legno - e i nostri edifici portano benefici anche in ambito energetico: consumano il 20% di energia in meno rispetto a un edificio tradizionale, il che comporta non solo un minor esborso di spese di riscaldamento e condizionamento, ma anche una riduzione significativa delle emissioni di CO2 annuali” - afferma Martin Oberhofer, CEO di Rubner Haus.

