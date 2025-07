Irina Egorova, La Chiave Del Ringiovanimento: il libro su come mantenere un viso radioso nel tempo con l’auto-lifting

Milano, 08.07.2025 – Avere un viso giovane e luminoso è il sogno di ciascuno di noi. Peccato però che, anno dopo anno, ci troviamo a fare i conti con i segni dell’età, percependo il nostro corpo come qualcosa capace di non riflettere più la nostra energia e vitalità. Fortunatamente, far rifiorire la propria bellezza è possibile: tutto sta nel conoscere i segreti dell’auto-lifting.

Per tutti coloro che desiderano un viso giovane nel tempo senza l’uso di trattamenti invasivi, esce oggi il libro di Irina Egorova “LA CHIAVE DEL RINGIOVANIMENTO. Come Svelare I Segreti Del Lifting Naturale, Risvegliare La Tua Bellezza Senza Età E Diventare La Miglior Versione Di Te Con Il Metodo VisO’key®” (Bruno Editore). Al suo interno, l’autrice condivide con i propri lettori strumenti pratici e innovativi per ridare tonicità alla pelle, illuminare il viso e ringiovanire in modo armonioso, migliorando anche postura e benessere generale.

“Il mio libro è la chiave per trasformare qualsiasi viso in modo naturale valorizzando la bellezza di ciascuno di noi” afferma Irina Egorova, autrice del libro. “Al suo interno, guido il lettore alla scoperta della struttura profonda del volto, spiegando perché invecchiamo e come fermare questo processo con il Metodo VisO’key”.

Secondo l’autrice, troppe persone cercano soluzioni anti-age senza sapere come funziona davvero il processo di invecchiamento. Motivo per il quale, il testo di Irina Egorova aiuta il lettore a capire come si evolve nel tempo e quali azioni possono essere messe in pratica per ridare tonicità alla pelle, illuminare il viso e ringiovanire in modo armonioso, migliorando anche postura e benessere generale.

“Questo libro dimostra che il segreto per un viso giovane non è solo nelle creme, ma nella postura, nella circolazione e nel rilassamento muscolare” incalza Giacomo Bruno, editore del libro. “Trasformare la propria routine con tecniche di auto-lifting, strumenti come Blade e Taping Estetico, è possibile: tutto sta nel seguire le strategie efficaci e scientificamente testate di Irina Egorova per ottenere risultati visibili e duraturi”.

“Giacomo Bruno è il punto di riferimento per chi desidera condividere le proprie competenze attraverso un libro di valore” conclude l’autrice. “Il suo approccio orientato ai risultati e l’esperienza del team Bruno Editore mi hanno convinta che fosse la scelta migliore per diffondere il mio messaggio in modo professionale e autorevole”.

Il libro è disponibile su Amazon a questo indirizzo: https://amzn.to/3S8Faiv

Irina Egorova è una Master Face Therapist, docente olistica e fondatrice dell’International Face Lifting Academy. Ideatrice del Metodo VisO’key®, premiato nel 2023 a Dubai come miglior metodo di ringiovanimento naturale, ha aiutato migliaia di donne a trasformare il proprio viso attraverso tecniche avanzate di auto-lifting. Parallelamente, ha formato numerosi professionisti nel settore del lifting naturale con un approccio innovativo che combina scienza, estetica e visione olistica. La sua missione è insegnare a risvegliare la bellezza attraverso la consapevolezza e il risanamento, offrendo un’alternativa efficace e naturale all’invecchiamento. Sito: www.visokey.it

Giacomo Bruno , nato a Roma, classe 1977, ingegnere elettronico, è stato nominato dalla stampa “il papà degli ebook” per aver portato gli ebook in Italia nel 2002 con la Bruno Editore , 9 anni prima di Amazon e degli altri editori. È Autore di 35 Bestseller sulla crescita personale e Editore di oltre 1.100 libri sui temi dello sviluppo personale e professionale, che hanno aiutato oltre 2.500.000 italiani. È considerato il più esperto di Intelligenza Artificiale applicata all’Editoria ed è il più noto “book influencer” italiano perché ogni libro da lui promosso o pubblicato diventa in poche ore Bestseller n.1 su Amazon. È seguito dalle TV, dai TG e dalla stampa nazionale. Aiuta Imprenditori e Professionisti a costruire Autorevolezza, Visibilità e Fatturato scrivendo un Libro con la propria Storia Professionale.

