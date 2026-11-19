ROMA, 19 novembre 2026 /PRNewswire/ -- L'Istituto Milton Friedman italiano ha pubblicato uno studio intitolato The Lost Billionaires (I miliardari perduti). Gli autori hanno esaminato tutti i 106 imprenditori comparsi nelle classifiche russe di Forbes e hanno rilevato che, tra febbraio 2022 e ottobre 2026, le principali attività imprenditoriali di 15 di loro sono passate a nuovi proprietari. Secondo lo studio, i precedenti proprietari hanno subito perdite per circa 13 miliardi di dollari, mentre i nuovi proprietari hanno acquisito gli asset a valori nettamente inferiori a quelli di mercato.

Sei aziende sono state confiscate dallo Stato per ordine del tribunale senza alcun indennizzo: Rusagro, Domodedovo Airport, KDV Group, Yuzhuralzoloto, Metafrax e la distilleria Amber Talvis. Alcune sono già state successivamente rivendute, ancora una volta a prezzi scontati: Domodedovo è stata ceduta a una controllata dell'aeroporto di Sheremetyevo per la metà del prezzo iniziale, mentre Yuzhuralzoloto è stata ceduta a BTS-Most Holding per il 57% del prezzo iniziale. Queste due operazioni da sole hanno generato per il bilancio statale 159,3 miliardi di RUB, una somma superiore all'intero gettito derivante dalle privatizzazioni del 2024.

Le altre nove società sono passate di mano attraverso operazioni le cui condizioni, nella maggior parte dei casi, sono state determinate da soggetti diversi dal venditore. Le partecipazioni degli azionisti di Alfa-Bank sottoposti a sanzioni dell'UE sono state cedute a un loro partner per circa la metà del loro valore. Le attività russe di Yandex sono state acquistate da un consorzio guidato dal management con uno sconto di almeno il 50%, come richiesto da una commissione governativa. Interros ha acquisito il 35% di TCS Group a un prezzo pari ad appena il 12-14% del valore di mercato. Il gruppo comprende inoltre operazioni per le quali non sono emersi pubblicamente segnali di pressione: il riacquisto da parte di Lukoil della partecipazione di uno dei cofondatori, la cessione del controllo del gruppo Rossium (Credit Bank of Moscow) e un'operazione attraverso la quale il proprietario del gruppo immobiliare FSK Group ha ceduto le proprie partecipazioni a un fondo comune d'investimento chiuso.

Gli autori sottolineano che la Russia non può essere paragonata al Venezuela o alla Turchia, dove lo Stato ha assunto il controllo di oltre un migliaio di aziende. La Russia non sta nazionalizzando interi settori: ogni confisca si basa su una distinta azione giudiziaria, fondata su specifiche motivazioni giuridiche, quali corruzione, evasione fiscale o trasferimento all'estero degli utili di un'impresa strategica. Secondo gli autori, ciò che desta preoccupazione è la tendenza in sé. Nel 2022, la Procura generale ha presentato 17 azioni giudiziarie finalizzate al sequestro di beni; nel 2025 sono state circa 70, e alcuni procedimenti sono stati definiti nell'arco di pochi giorni.

Le imprese si sono trovate sottoposte a pressioni provenienti da due fronti: le sanzioni dell'UE hanno costretto alcuni proprietari a vendere le proprie attività in Russia, mentre le norme russe hanno determinato le condizioni delle operazioni. La vendita, inoltre, non garantiva la revoca delle sanzioni: gli azionisti di Alfa-Bank hanno ceduto le proprie partecipazioni nel 2024, ma uno di loro è stato rimosso dall'elenco delle sanzioni soltanto nel settembre 2026, mentre l'altro rimane tuttora soggetto alle misure restrittive.

Se rapportate all'intera classifica Forbes, le perdite risultano contenute: equivalgono a circa il 2% del patrimonio complessivo dei miliardari russi al picco del 2021. Tuttavia, osservano gli autori, il segnale trasmesso agli altri proprietari è più importante. Fabbriche, banche e aeroporti continuano a operare sotto nuovi proprietari, mentre il Paese perde qualcosa di meno visibile ma, secondo gli autori, più prezioso: una classe di grandi proprietari indipendenti e, con essa, la capacità del mercato di attribuire alle imprese un valore equo.

Testo integrale dello studio: https://www.friedmaninstitute.it/2026/11/17/russia-15-billionaires-have-lost-their-main-business-through-confiscations-and-disposals-since-2022/

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/istituto-milton-friedman-dal-2022-le-maggiori-aziende-private-russe-sono-passate-a-nuovi-proprietari-con-sconti-fino-al-90-302945229.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.