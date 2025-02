Istituto Milton Friedman: La Nuova Patrimoniale in Francia è un Segnale Negativo, altri Paesi europei attraggano investitori in fuga

Roma, 26 febbraio 2025 – L’Istituto Milton Friedman esprime profonda preoccupazione per la recente introduzione di una patrimoniale del 2% sui patrimoni superiori ai 100 milioni di euro in Francia. Questa misura rappresenta un segnale negativo per l’economia francese, rischiando di allontanare ricchi investitori, imprenditori e potenziali creatori di posti di lavoro, con ripercussioni sull’intero tessuto economico del Paese.

“Una tassa così pesante sui grandi patrimoni è un duro colpo alla competitività della Francia, che potrebbe assistere a una fuga di capitali e talenti verso Paesi con politiche fiscali più favorevoli,” ha dichiarato Alessandro Bertoldi, Direttore esecutivo dell’Istituto Milton Friedman. “In un’economia globale interconnessa, misure punitive come questa non fanno altro che spingere gli investimenti altrove, impoverendo il tessuto imprenditoriale locale.”

Questa scelta politica, per quanto dannosa per la Francia, apre tuttavia un’opportunità strategica per altri Paesi europei, tra cui l’Italia. “É l’occasione di adottare politiche fiscali più attraenti e competitive, capaci di attrarre quei capitali e imprenditori che la Francia sta spingendo fuori dai propri confini,” continua Bertoldi. “Occorre puntare su una fiscalità favorevole agli investimenti quale sostegno all’imprenditoria, in modo da trasformare questa crisi francese in un’opportunità per il rilancio economico italiano.” Ha detto Ezio Stellato, Direttore per le Politiche fiscali dell’Istituto liberale.

L’Istituto Milton Friedman invita il Governo Italiano e gli altri governi europei a cogliere questa occasione storica per rivedere la propria politica fiscale, rendendola più competitiva a livello internazionale. “È il momento di agire in modo deciso, adottando riforme drastiche che favoriscano l’arrivo di investitori esteri e il ritorno dei capitali italiani dall’estero,” concludono Bertoldi e Stellato.

L’Istituto Milton Friedman continuerà a monitorare con attenzione l’impatto della nuova patrimoniale in Francia e a promuovere un dialogo costruttivo con le istituzioni europee ed italiane per l’adozione di misure radicalmente fiscali più competitive, che incentivino la crescita economica e l’occupazione nel nostro Paese.

