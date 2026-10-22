Itinerari a più tappe, vacanze a prova di caldo e pianificazione da esperti: il report di viaggio NowNext 2026-2027 di Omio svela le sei principali tendenze che caratterizzeranno i viaggi nel prossimo anno

Il 43% desidera viaggiare più spesso, mentre i viaggiatori valutano itinerari a più tappe, organizzano le vacanze tenendo conto del caldo e affinano le proprie capacità di pianificazione.

BERLINO, 22 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- Omio, la piattaforma leader per la prenotazione di viaggi multimodali, presenta la terza edizione del proprio report annuale di viaggio NowNext, realizzato in collaborazione con YouGov.

La voglia di viaggiare resta forte, ma cambiano le scelte: il budget, le passioni personali e il caldo estremo incidono sempre più sul modo di organizzare le vacanze. Il report si articola in due sezioni: TRAVEL NOW, che fa il punto sulle tendenze emerse lo scorso anno, e TRAVEL NEXT, che individua sei trend emergenti e racconta come i viaggiatori intendono costruire vacanze sempre più vicine alle proprie esigenze. La ricerca ha coinvolto 8.505 adulti in Brasile, Germania, Italia, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti. Le analisi sulle preferenze di viaggio si concentrano sui 7.357 rispondenti a livello globale che intendono o valutano di effettuare un viaggio di piacere nei prossimi 12 mesi.

TRAVEL NOW

TRAVEL NEXT

ITINERARI MULTI-TAPPA (PICK & MIX TRAVEL)Un treno per raggiungere un'altra città, un traghetto per scoprire un'isola: gli itinerari a più tappe permettono di costruire una vacanza con più esperienze e su misura. Nei prossimi 12 mesi, il 48% dei viaggiatori prevede o sta valutando seriamente un itinerario con più destinazioni all'interno dello stesso Paese o della stessa regione. Tra coloro che hanno già fatto, stanno pianificando o considerando un viaggio di questo tipo, il 35% ritiene che renda la vacanza più varia o speciale, mentre il 31% lo sceglie per conoscere più a fondo un Paese o una regione. Un altro 30% apprezza la possibilità di ottimizzare tempo e budget; il 27% quella di combinare mete note e luoghi meno conosciuti, mentre la stessa percentuale considera gli spostamenti interni parte integrante dell'esperienza.

PARTIRE PER RALLENTARE (TRAVEL, RETREAT, RELAX, REPEAT)Se per alcuni viaggiatori l'obiettivo è il tripmaxxing, ovvero concentrare quante più esperienze possibile in un viaggio, altri preferiscono rallentare. In un mondo sempre più frenetico, ritornare in luoghi familiari e scegliere vacanze meno impegnative offre un'occasione per staccare la spina. Rispetto a qualche anno fa, il 30% dei viaggiatori trova più invitante tornare in una destinazione già conosciuta e un altro 30% è maggiormente attratto dalle vacanze all'insegna del riposo. Anche la semplicità acquista valore: il 25% predilige mete facili da raggiungere e in cui sia semplice spostarsi, mentre il 22% preferisce soggiornare in un solo luogo anziché spostarsi tra più tappe. Per il 14%, infine, è diventata più interessante la scelta di destinazioni familiari, in cui si sa già cosa aspettarsi.

VACANZE A PROVA DI CALDO (SUMMER SHADE)Il fenomeno delle coolcation, ovvero vacanze alla ricerca di temperature più miti, non riguarda solo la scelta di mete più fresche, ma un adattamento complessivo dell'organizzazione del viaggio. Pensando a una futura vacanza durante la stagione calda, il 76% prenderebbe in considerazione almeno una misura specifica per adattare i propri piani. La soluzione più diffusa è cambiare mese o stagione di partenza (37%), mentre il 21% valuterebbe una destinazione più fresca o in quota oppure l'aggiunta di una tappa con un clima più mite. Il caldo incide anche sull'organizzazione della giornata: il 23% prenderebbe in considerazione di concentrare le attività nelle ore più fresche e il 29% adatterebbe orari, itinerari o mezzi di trasporto.

PER PASSIONE SI VA LONTANO (FANS GO THE DISTANCE)Viaggiare per partecipare a grandi eventi o coltivare le proprie passioni non è una novità, ma a sorprendere sono i sacrifici che gli appassionati sono disposti a fare pur di vivere queste esperienze. Tra chi lo ha già fatto, lo prenderebbe in considerazione o potrebbe valutarlo, il 71% sarebbe disposto a raggiungere una destinazione che altrimenti non avrebbe considerato, il 64% a spendere molto di più e il 61% ad affrontare un viaggio più lungo o meno confortevole. Le rinunce non si limitano al viaggio: il 60% prenderebbe in considerazione l'idea di dedicare gran parte delle proprie ferie a un viaggio legato a una passione, il 54% sarebbe disposto a rinunciare o rimandare un'altra vacanza e il 51% persino a saltare o riprogrammare un impegno personale importante.

IL VIAGGIO COME OCCASIONE DI INCONTRO (IN SEARCH OF CONNECTIONS)Nonostante gli smartphone siano sempre più presenti nella nostra quotidianità, i viaggi continuano a offrire occasioni di incontro e conversazione. Durante gli spostamenti in treno, autobus, aereo o traghetto, il 78% dei rispondenti si dichiara aperto a interagire con persone che non conosce almeno in determinate circostanze, a fronte di un 14% che preferisce stare per conto proprio o limitare le interazioni ai propri compagni di viaggio. Questa apertura assume varie forme: il 25% ama conoscere persone nuove, il 24% apprezza le conversazioni sul viaggio o sulla destinazione e il 22% ama gli incontri inaspettati.

PIANIFICAZIONE DA ESPERTI (FINAL TRAVEL BOSS)Anche nel 2026, organizzare un viaggio può rivelarsi una sfida. Chi negli ultimi due anni ha effettuato una vacanza con più destinazioni, prenotazioni o coincidenze non ha dubbi: il 68% ha riscontrato almeno un ostacolo durante la pianificazione. Nello specifico, il 16% ha dichiarato che la maggior parte delle attività organizzative è ricaduta su un'unica persona, mentre il 14% si è ritrovato a tenere traccia di biglietti e conferme distribuiti tra e-mail, app e siti diversi. Per affrontare gli imprevisti, i viaggiatori si preparano sempre meglio ad affrontare eventuali imprevisti scegliendo di organizzarsi in anticipo e di utilizzare la tecnologia: l'83% adotta regolarmente almeno una precauzione. Tra queste il controllo preventivo di eventuali disservizi programmati, scioperi o maltempo (36%), la scelta di prevedere più tempo tra una coincidenza e l'altra (30%) e l'uso di un'app di viaggio per monitorare l'itinerario e ricevere aggiornamenti in tempo reale (23%).

Naren Shaam, CEO di Omio, dichiara: "I viaggiatori vogliono sempre più essere protagonisti delle proprie scelte, organizzando le vacanze in base alle proprie priorità: dagli itinerari a più tappe alle vacanze dai ritmi più lenti in luoghi familiari, dimostrando una grande capacità di adattamento in caso di imprevisti. Il nostro obiettivo è rendere più semplice gestire questa crescente complessità, offrendo ai consumatori un maggiore controllo e lasciando spazio agli incontri spontanei che rendono i viaggi davvero memorabili. In Omio stiamo sviluppando una piattaforma AI native basata sull'intelligenza artificiale, che aiuti i viaggiatori a scoprire, confrontare e prenotare la soluzione più adatta a loro, rendendo più fluido ogni passaggio, dall'ispirazione fino all'arrivo a destinazione".

Leggi il report completo NowNext 2026-2027:https://www.omio.com/nownext-report

Metodologia

Omio ha realizzato il report di viaggio NowNext 2026-2027 in collaborazione con YouGov, autorevole gruppo internazionale specializzato nella ricerca e nella raccolta di dati online. Il campione complessivo comprende 8.505 adulti nel Regno Unito, in Spagna, Italia, Germania, Stati Uniti e Brasile. Di questi, 7.357 hanno dichiarato di ritenere molto, abbastanza o poco probabile fare una vacanza o un viaggio di piacere nei successivi 12 mesi, oppure di non sapere ancora se sarebbero partiti. Il report si basa sugli intervistati che non escludono di viaggiare nei successivi 12 mesi, escludendo coloro che lo ritengono per nulla probabile. La rilevazione si è svolta online tra il 3 e il 10 settembre 2026. I dati sono stati ponderati attribuendo lo stesso peso a ciascun Paese per ottenere un valore "medio".

Il report include inoltre dati proprietari relativi agli utenti di Omio.

Informazioni su OmioOmio è la principale piattaforma di viaggio multimodale al mondo e accompagna ogni secondo più di un passeggero nei propri spostamenti. Omio semplifica la pianificazione, la gestione e la prenotazione di itinerari complessi che combinano diversi mezzi di trasporto, Paesi e operatori. Parte del più ampio portafoglio di brand di viaggio globali del Gruppo Omio, Omio aiuta i propri clienti a esplorare sempre più il mondo in treno, autobus, aereo e traghetto, offrendo la possibilità di prenotare collegamenti con oltre 3.000 operatori di trasporto in più di 54 mercati. Omio si avvale di un team internazionale di persone provenienti da oltre 50 Paesi e dispone di uffici a Berlino, Praga, Bangalore e Singapore. omio.com

View original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/itinerari-a-piu-tappe-vacanze-a-prova-di-caldo-e-pianificazione-da-esperti-il-report-di-viaggio-nownext-2026-2027-di-omio-svela-le-sei-principali-tendenze-che-caratterizzeranno-i-viaggi-nel-prossimo-anno-302916891.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale PrNewswire.