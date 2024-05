K1 Speed accelera l'espansione europea con l'acquisizione di Capital Karts

L'acquisizione di Capital Karts da parte di K1 Speed alimenterà la crescita del settore dei go-kart elettrici indoor nel Regno Unito e in Europa

LONDRA, 10 maggio 2024 /PRNewswire/ -- K1 Speed, Inc. ("K1 Speed"), il principale marchio di corse di kart elettrici indoor, ha annunciato oggi l'acquisizione di Capital Karts, la pista di go-kart indoor più veloce del Regno Unito, con sede a Londra. Questa significativa acquisizione consente a K1 Speed di continuare ad accelerare la propria crescita e diventare un player chiave nel Regno Unito e in Europa.

K1 Speed è stata fondata da David e Susan Danglard nel 2003. In oltre 20 anni, i pionieri del settore hanno aperto la prima sede di K1 Speed a Carlsbad, in California, continuando ad ampliare l'attività raggiungendo, a maggio 2024, 92 centri di corsa in 30 stati Usa e 8 paesi. L'azienda fondata negli Stati Uniti continua a effettuare investimenti significativi per espandere la propria presenza globale e l'ultima acquisizione, quella di Capital Karts, rafforzerà ulteriormente i piani di K1 Speed di far crescere la propria attività di go-kart in Europa.

Racconta David Danglard, Ceo e Presidente di K1 Speed : "Nell'ultimo anno ci siamo concentrati su una forte crescita di K1 Speed e Susan e io siamo orgogliosi dei traguardi raggiunti finora dall'azienda negli Stati Uniti. Guardiamo con fiducia all'opportunità di espandere la nostra attività nel Regno Unito e in Europa e di realizzare il sogno di diventare una delle principali imprese mondiali degli sport motoristici".

Capital Karts è specializzata in piste da corsa di go-kart progettate professionalmente e vanta una flotta di kart che offre lezioni di go-kart insieme a sistemi di registrazione video e di monitoraggio del tempo. Attualmente Capital Karts ha una sede nel centro di Londra (Canary Wharf) e altre tre sedi in fase di sviluppo nel centro di Londra (Vauxhall), Birmingham e Glasgow, che apriranno entro la fine del 2024. Con il valore aggiunto fornito da K1 Speed, ci sono grandi piani di espansione in corso in diversi paesi europei.

L'anno scorso K1 Speed ha effettuato investimenti significativi negli Stati Uniti, tra cui l'acquisizione di Autobahn Indoor Speedway ("Autobahn"), Accelerate Indoor Speedway ("Accelerate"), Speed Raceway, Tampa Bay Grand Prix, Speed Circuit e Free Minds ("Freem"). L'azienda sta impegnandosi ancora di più nella sua espansione negli Stati Uniti parallelamente alle nuove sedi in corso in Europa. K1 Speed ha 10 sedi negli Stati Uniti in fase di sviluppo e prevede di aprirne oltre 100 in tutto il mondo entro la fine dell'anno.

Informazioni su K1 Speed

K1 Speed è il principale marchio di corse di kart elettrici indoor. L'azienda a conduzione familiare è stata fondata da David e Susan Danglard nel 2003 con l'obiettivo di portare le corse di kart elettrici in stile europeo nel Nord America. I 92 centri di corse di kart della piattaforma sono situati in 30 stati Usa e 8 paesi a maggio 2024. L'esclusivo concetto di intrattenimento adottato da K1 Speed è basato sulla gestione di centri di gara che dispongono di kart elettrici, che offrono sicurezza, prestazioni e vantaggi ambientali superiori rispetto ai tradizionali modelli a benzina. Il marchio si rivolge a un'ampia base di consumatori – uomini e donne di tutte le età – e il target è composto da persone che si recano a una pista per provare l'ebbrezza del go-kart, feste private ed eventi aziendali. Oltre al kart elettrico, i centri K1 Speed offrono un servizio di ristorazione attraverso il concetto Paddock Lounge in loco, simulatori di corse, giochi arcade, attrezzatura da corsa, campionati di corse ed eventi di campionato.

Per ulteriori informazioni su K1 Speed visitare www.k1speed.com

Per ulteriori informazioni su K1 Circuit visitare www.k1circuit.com

Per ulteriori informazioni su K1 RaceGear visitare www.k1racegear.com

