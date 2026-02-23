Kaspersky Industrial CyberSecurity ottiene la certificazione OT da AV-Comparatives

Il riconoscimento di AV-Comparatives dimostra le eccellenti capacità di Kaspersky Industrial CyberSecurity (KICS) for Nodes nel proteggere gli ambienti OT (Operational Technology) dagli attacchi basati sull’esecuzione in condizioni pienamente offline, successivi a una violazione. Inoltre, conferma l’allineamento del prodotto alle aspettative e agli standard globali per le soluzioni di sicurezza informatica progettate per la protezione delle aziende industriali.

L’Operational Technology Certification Test di AV-Comparatives valuta la capacità delle soluzioni di sicurezza di impedire efficacemente l’esecuzione di codice non attendibile in ambienti OT offline, in particolare in scenari post-violazione del sistema. Partecipando alla valutazione, Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes (KICS for Nodes) ha dimostrato prestazioni eccezionali, riuscendo a prevenire con successo tutti gli scenari di attacco offline post-violazione basati sull’esecuzione, senza generare alcun falso positivo.

Il test ha incluso una serie di scenari complessi, tra cui file binari con metadati legittimi; file binari con metadati legittimi combinati con certificati non validi o trapelati; sideloading di DLL; file binari con backdoor; aggiornamenti offline di applicazioni legittime. Tutti questi casi sono stati gestiti in modo efficace dal prodotto.

KICS for Nodes fa parte di Kaspersky Industrial CyberSecurity, una piattaforma XDR nativa per le imprese industriali, progettata e certificata per proteggere apparecchiature e reti OT e le infrastrutture critiche dalle minacce informatiche. Oltre a KICS for Nodes, destinato agli endpoint dei sistemi di controllo distribuiti, la piattaforma comprende anche KICS for Network, che monitora la sicurezza della rete dei sistemi di automazione.

“Abbiamo riconosciuto Kaspersky Industrial CyberSecurity for Nodes per aver bloccato con successo tutti gli scenari di test dannosi nella nostra valutazione, consentendo al contempo i processi di aggiornamento legittimi e dimostrando solide capacità nella protezione degli ambienti OT”, ha commentato Andreas Clementi, CEO and founder di AV-Comparatives.

"Il conseguimento di questa certificazione sottolinea il nostro impegno nel fornire sicurezza di alto livello per il settore e ci motiva a migliorare continuamente il prodotto, garantendo resilienza e protezione sempre maggiori per i sistemi di controllo industriale in tutto il mondo", ha commentato Andrey Strelkov, Head of Industrial Cybersecurity di Kaspersky.

