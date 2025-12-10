Kaspersky potenzia la propria Security Awareness Platform con il supporto SCORM e PDF

Kaspersky ha introdotto un aggiornamento alla sua Automated Security Awareness Platform, aggiungendo il supporto completo ai formati PDF e SCORM (Sharable Content Object Reference Model), lo standard di riferimento nel settore per la creazione e la gestione dei contenuti di e-learning. Grazie a questo miglioramento, le aziende possono ora sviluppare programmi di formazione sulla sicurezza informatica completamente personalizzati, modellati sulla propria infrastruttura, sul profilo di rischio e sulle politiche interne, continuando al contempo a beneficiare dei contenuti specialistici e delle simulazioni di phishing sviluppati dagli esperti Kaspersky.

Secondo il report “Redefining the Human Factor in Cybersecurity” di Kaspersky, la reazione dei dipendenti ai tentativi di phishing rappresenta una delle principali cause degli incidenti informatici nelle aziende a livello globale, contribuendo al 21% dei casi analizzati. Allo stesso tempo, un’altra ricerca di Kaspersky evidenzia come gli attacchi di social engineering siano destinati a crescere più di qualsiasi altra tipologia nel prossimo futuro: l’87% degli intervistati ritiene infatti che tali attacchi diventeranno ancora più efficaci grazie all’impiego di strumenti di intelligenza artificiale.

Il nuovo aggiornamento della Kaspersky Automated Security Awareness Platform (Kaspersky ASAP) affronta direttamente diverse sfide persistenti: dalla riduzione degli incidenti legati al fattore umano alla diminuzione del tempo necessario per gestire i programmi di formazione, fino alla mitigazione dei rischi normativi e di conformità e alla minimizzazione dei potenziali danni legali o reputazionali derivanti da violazioni della sicurezza informatica. Grazie al nuovo supporto SCORM, la piattaforma offre una flessibilità ancora maggiore: le aziende possono ora caricare, monitorare e gestire i propri materiali didattici basati su SCORM direttamente all’interno del sistema. Inoltre, l’introduzione del supporto ai PDF consente di accelerare la creazione e l’erogazione dei programmi formativi, sfruttando un formato immediato e semplice da produrre.

Questo aggiornamento consente alle aziende di modellare la formazione sulle proprie tecnologie, nonché sulle minacce emergenti specifiche del loro settore o della loro area geografica. Le organizzazioni che hanno già investito in corsi SCORM di terze parti o nello sviluppo di contenuti formativi interni possono ora riutilizzare senza difficoltà i moduli esistenti, tutelando gli investimenti effettuati e rafforzando al contempo la propria postura di sicurezza informatica.

La combinazione dei contenuti integrati di Kaspersky, basati su casi reali identificati dagli esperti dell’azienda, con i materiali PDF o i moduli SCORM dei clienti offre un approccio realmente completo alla gestione dei rischi legati al fattore umano. Le organizzazioni possono affiancare agli scenari aggiornati degli attacchi informatici di Kaspersky le proprie politiche interne, i flussi di lavoro specifici e le lezioni rilevanti per il settore, assicurando una formazione perfettamente allineata alle esigenze dei dipendenti e alle effettive sfide operative.

“Il comportamento umano resta uno degli elementi più imprevedibili nella sicurezza informatica e, allo stesso tempo, uno dei più facili da sfruttare per gli aggressori. Con l’aggiunta del supporto SCORM alla Kaspersky Automated Security Awareness Platform, offriamo alle organizzazioni la flessibilità necessaria per sviluppare programmi di formazione realmente aderenti alle loro esigenze interne. In combinazione con i contenuti creati dagli esperti di Kaspersky e con i dati provenienti da attacchi reali, questo aggiornamento permette alle aziende di realizzare programmi di sensibilizzazione più adattivi, pertinenti e incisivi rispetto al passato”,ha commentato Svetlana Kalashnikova, Security Awareness Expert di Kaspersky.

Ulteriori informazioni su Kaspersky Automated Security Awareness Platform sono disponibili al seguente link.

