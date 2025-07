Kaspersky vince tre premi ai SE Labs® Security Awards

Milano, 4 luglio 2025 - Kaspersky ha dimostrato ancora una volta di essere leader nel settore della cybersecurity, ottenendo tre importanti riconoscimenti ai SE Labs Security Awards 2025. Questo prestigioso evento annuale premia le soluzioni di sicurezza più efficaci e resistenti del settore, come quelle di Kaspersky, che si distinguono in un mercato altamente competitivo per la loro eccellenza nei segmenti entreprise, small business e consumer.

Kaspersky è stata premiata nelle seguenti categorie:

SE Labs Award for Enterprise Endpoint (Windows) SE Labs Award for Small Business Endpoint (Windows) SE Labs Award for Consumer Endpoint (Windows)

I SE Labs Awards, giunti alla settima edizione, riconoscono le soluzioni di cybersecurity più efficaci e solide. I vincitori vengono selezionati sulla base di un'attenta analisi di test pubblici, valutazioni private e feedback diretti da parte delle aziende clienti di SE Labs.

“Le straordinarie performance di Kaspersky in tutti i segmenti riflettono il profondo impegno del nostro team nel raggiungere l’eccellenza in protezione, innovazione e affidabilità”, ha dichiarato Alexander Liskin, Head of Threat Research di Kaspersky.“Siamo onorati di ricevere il premio SE Labs, che testimonia il duro lavoro che svolgiamo ogni giorno per mantenere i nostri utenti, dai singoli consumatori alle grandi aziende, al sicuro dalle minacce informatiche.”

Questi ultimi riconoscimenti si aggiungono ad altri premi importanti che le soluzioni Kaspersky ricevono regolarmente nei test indipendenti di SE Labs (Total Accuracy Rating), tra questi:

Consumer Endpoint Solution: punteggio TOP1 Total Accuracy Rating nel primo trimestre del 2025, quattro test nel 2024, quattro nel 2023 e tre nel 2022. Small Business Solution: punteggio TOP1 Total Accuracy Rating nel primo trimestre del 2025, quattro test nel 2024, tre nel 2023 e tre nel 2022. Enterprise Solution: Punteggio TOP1 Total Accuracy Rating nel primo trimestre del 2025, quattro test nel 2024, tre nel 2023 e tre nel 2022

Simon Edwards, Founder e CEO di SE Labs, ha commentato:

"Una buona sicurezza non nasce per caso: è il risultato di un lavoro costruito con cura, testato a fondo e messo alla prova ogni giorno. Dietro ogni prodotto di cybersecurity davvero efficace c’è un team impegnato a raggiungere l’eccellenza. Questi riconoscimenti riflettono le straordinarie performance di Kaspersky nei nostri test, oltre al riscontro positivo ricevuto dai clienti a livello globale. Crediamo sia fondamentale celebrare le tecnologie e i professionisti che spingono sempre più in là i confini della protezione e della resilienza contro le minacce informatiche, e rivolgiamo le nostre più sincere congratulazioni al team di Kaspersky."

Ulteriori informazioni relative ai risultati ottenuti da Kaspersky nei test indipendenti di SE Labs nel corso degli anni sono disponibili al seguente link.

Kaspersky è un’azienda globale di cybersecurity e privacy digitale fondata nel 1997. Con oltre un miliardo di dispositivi protetti dalle minacce informatiche emergenti e dagli attacchi mirati, la profonda esperienza di Kaspersky in materia di sicurezza e di Threat Intelligence si trasforma costantemente in soluzioni e servizi innovativi per la sicurezza di aziende, infrastrutture critiche, governi e consumatori in tutto il mondo. Il portfolio completo dell’azienda comprende una protezione Endpoint leader, prodotti e servizi di sicurezza specializzati e soluzioni Cyber Immune per contrastare le minacce digitali sofisticate e in continua evoluzione. Aiutiamo milioni di persone e oltre 200.000 aziende a proteggere ciò che più conta per loro. Per ulteriori informazioni è possibile consultare https://www.kaspersky.it/

