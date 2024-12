Klaus Algieri rieletto Presidente della Camera di Commercio di Cosenza all’unanimita’

A seguito dell’insediamento del nuovo Consiglio della Camera di commercio di Cosenza, i Consiglieri hanno riconfermato, con votazione unanime, Klaus Algieri alla guida dell’ente per la terza volta.

Cosenza, 6 dicembre 2024 – Klaus Algieri è stato nuovamente confermato al vertice della Camera di commercio di Cosenza. Il nuovo Consiglio camerale, subito dopo il suo insediamento, ha proceduto all’elezione del Presidente, riconfermando Klaus Algieri alla guida dell’ente. Per l’imprenditore calabrese si tratta del suo terzo mandato, dopo il primo del 2014 e la riconferma del 2019.

“Grazie alle imprese, alle associazioni di categoria, ai sindacati, ai rappresentanti dei consumatori e agli ordini professionali per avere creduto nel nostro operato in questi anni. Siamo diventati un riferimento importante per il nostro territorio. In questi anni abbiamo sempre pensato alle imprese, le abbiamo messe al centro del nostro percorso. Il nostro nuovo modo di agire, quello che ci ha consentito di ricevere due importanti premiazioni all’OCSE, rappresenta un importante punto di riferimento anche per altri enti pubblici. Dobbiamo continuare ad alzare l’asticella del territorio – ha dichiarato il Presidente Algieri - e per tale ragione, insieme ai nuovi consiglieri a cui auguro un buon lavoro, dobbiamo noi tutti essere animati da quella visione e quella lungimiranza che ci ha condotti dove siamo ora. Operare per il benessere del territorio e per arrivare al cuore di tutte le imprese.”

Queste le prime dichiarazioni del Presidente Algieri in occasione del suo intervento al termine della votazione che ha sancito la sua rielezione alla guida dell’ente camerale con votazione all’unanimità.

Anche il Presidente di Unioncamere nazionale, Andrea Prete, è intervenuto in collegamento al termine delle votazioni per congratularsi con il neoeletto Presidente: “Faccio i più sinceri complimenti al Presidente Algieri, nonché mio caro amico e Vicepresidente di Unioncamere nazionale, per questa nuova rielezione. Ho potuto toccare con mano quanto la Camera di commercio di Cosenza sia all’avanguardia sotto molti punti di vista, spesso premiata per iniziative di grande pregio, a dimostrazione dell’ottimo lavoro svolto nel corso degli anni. Il suo contributo è significativo per noi e per tutto il territorio”.

Dal 2014 Klaus Algieri guida la Camera di Commercio di Cosenza. Durante la sua leadership, la Camera ha avviato l’iniziativa #OpenCameraCosenza, aprendosi alle imprese e alle istituzioni attraverso un progetto di innovazione che ha ottenuto riconoscimenti internazionali, tra cui l’inclusione nella piattaforma OPSI dell’OCSE. Riconoscimento riconfermato anche con il secondo mandato grazie al progetto #ModelloCameraCosenza.

L’operato innovativo, dimostrato da svariate iniziative come il Parlamento delle

Imprese, che ha attratto figure di spicco del panorama politico e economico nazionale, ha consentito all’ente di ottenere prestigiosi riconoscimenti come l’inclusione nel Patto Globale delle Nazioni Unite e la pubblicazione come caso di studio nel The Case Centre presso l’Università di Cranfield e SDA Bocconi.

A livello nazionale, Algieri ha ricoperto il ruolo di presidente di Si.Camera nel 2017 e di Unioncamere Calabria nel 2018. Nel 2021 è stato eletto nel Consiglio di Amministrazione di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale che supporta le imprese italiane nei processi di internazionalizzazione e affianca le istituzioni nello sviluppo dell’economia locale e nella valorizzazione del territorio.

Nel 2024 è stato inoltre riconfermato Vicepresidente di Unioncamere nazionale.

È inoltre Presidente di Confcommercio Calabria e Confcommercio Cosenza.