Kohler e Flamingo Estate creano un bagno termale scultoreo che ha radici in riti, natura e maestria artigianale alla Milano Design Week

MILANO, 23 aprile 2026 /PRNewswire/ -- Kohler, in collaborazione con Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate, svela The Flamingo Estate Bathhouse di Kohler alla Milano Design Week 2026. L'installazione immersiva e multisensoriale invita i visitatori in un mondo elementare, in cui architettura, paesaggio e serenità sono concepiti come un'unica esperienza interdipendente, creando uno spazio di contemplazione e rinnovamento.

Incastonata all'interno del cortile del Padiglione d'Arte Contemporanea (Via Palestro, 14), l'installazione è fissata al bagno termale, audace struttura brutalista, che sembra emergere organicamente da un prato di sette specie di fiori selvatici incolti, dissolvendo il confine tra forma costruita ed ecosistema vivente. Traendo ispirazione dal bagno termale di Flamingo Estate in California, la struttura monolitica di 247 piedi quadrati si basa su una palette di metalli patinati e superfici elementari. Rivestito in intonaco, che evoca la consistenza minerale e il peso del calcestruzzo, il bagno termale presenta monumentali vetrate dell'artigiano milanese Samuele Dossena, che filtrano la luce su superfici in terracotta, mentre le candele Flamingo Estate rivestono le pareti, con un'atmosfera ancora più tranquilla e rilassante.

"Il bagno termale è una meditazione sul rito, sulla natura e sul potere silenzioso dei materiali", ha affermato Richard Christiansen, fondatore di Flamingo Estate. "Abbiamo immaginato un luogo dove i fiori selvatici, l'acqua e la luce si uniscono per creare un'esperienza sensoriale che ci riconnette ai ritmi della terra. La collaborazione con Kohler ci ha permesso di dare vita a questa visione con uno straordinario livello di artigianato, creando uno spazio che invita le persone a rallentare, riflettere e impegnarsi nuovamente con il mondo della natura ".

Entrando nel bagno termale, i visitatori incontrano Reverie, una nuova espressione dell'iconico bagno in ghisa smaltata autoportante di Kohler, reinventato con una copertura di rame, che funge da punto focale dello spazio. La copertura avvolge il bagno in ghisa, realizzato con almeno l'80% di materiali riciclati, sottolineando una tradizione artigianale sostenibile, concepita per durare. È la prima volta che Kohler utilizza il rame come materiale di definizione nel design del bagno, introducendo una nuova dimensione nella categoria.

"Il design e il processo creativo sono sempre al centro di Kohler, plasmando la nostra tradizione e dando imput ai nostri progressi", ha affermato David Kohler, presidente e CEO di Kohler Co. "Vediamo il design come un ponte tra patrimonio e innovazione, in continua evoluzione grazie all'esplorazione dei materiali e la maestria artigianale. Siamo lieti di collaborare con Richard Christiansen e Flamingo Estate durante la Milano Design Week per continuare a ispirare con l'arte e il design ".

In tutto il giardino si trovano quattro vasche per impollinatori, uniche nel loro genere, ideate da Christiansen su progetto di Kohler e realizzate nella sua storica fonderia del Wisconsin. Queste vasche scultoree fungono da rifugi per uccelli, api e altre specie impollinatrici, estendendo la narrazione a livello di installazione della reciprocità tra maestria artigianale dell'uomo e mondo della natura.

"Per il Flamingo Estate Bathhouse, abbiamo voluto esplorare il rapporto tra architettura ed ecologia, come il design possa creare momenti di cura non solo per le persone, ma per il mondo naturale che ci circonda", ha affermato Michael Seum, VP di Global Design presso Kohler Co. "Le vasche per impollinatori traducono questa idea in forma scultorea, attingendo dai principi brutalisti all'esterno, mentre si ammorbidiscono in superfici organiche e basate sulla natura all'interno. È un riflesso della nostra convinzione che il design dovrebbe avere spazio sia per i riti dell'uomo sia per la gestione a livello ambientale ".

Il Flamingo Estate Bathhouse di Kohler fa diventare il bagno un'esperienza rigenerante e un luogo di rito e un rifugio, per far rallentare il corpo, calmare la mente e aumentare la consapevolezza della luce, dell'acqua e dei materiali. Grazie alla sua integrazione di architettura, artigianato ed ecologia, l'installazione riflette una visione condivisa tra Kohler e Flamingo Estate: che un benessere duraturo nasce grazie a una connessione più profonda con la natura.

Le candele nel bagno termale sono state create da Flamingo Estate appositamente per l'installazione. La Flamingo Estate Pollinator Candle è completata dal Pollinator Bath Soap Brick. Il profumo è stato ispirato da una passeggiata per le strade di Milano. Wild Linden Blossom è un invito per l'olfatto a passeggiare per Milano in fiore. Alle soglie dell'estate, l'iconico Tiglio fiorisce subito, profumando interi viali con un calore sublime e dolce, che esprime l'autenticità di Milano. Dai mercati illuminati dal sole, il bergamotto pulsa con la luminosità verde e scintillante della buccia, mentre il polline dolce si sparge nell'aria. Sia la candela che il panetto di sapone sono disponibili per l'acquisto su FlamingoEstate.com.

Svelata durante il FuoriSalone al Padiglione d'Arte Contemporanea, Via Palestro 14, 20121 Milano, Italia, l'installazione è aperta al pubblico da martedì 21 aprile a domenica 26 aprile. Gli orari sono i seguenti: martedì, dalle 12:00 alle 19:00; mercoledì, dalle 12:00 alle 16:00 e dalle 19:00 alle 22:00; da giovedì a sabato, dalle 12:00 alle 22:00; e domenica, dalle 12:00 alle 18:00.

Per immagini di installazione e maggiori informazioni, accedi al press kit qui.

Informazioni su Kohler Co.Da oltre 150 anni, Kohler Co. è leader mondiale nel design all'avanguardia e nell'innovazione. Impegnata a migliorare la qualità della vita, l'azienda propone prodotti e soluzioni che favoriscono uno stile di vita elegante, salutare e sostenibile. La sua offerta comprende prodotti per la cucina e il bagno, arredamento di lusso, rivestimenti e illuminazione; prodotti e servizi per il benessere; esperienze di ospitalità di lusso e importanti campionati di golf. Kohler Co., di proprietà privata, è stata fondata nel 1873 e ha sede a Kohler, nel Wisconsin. L'azienda sviluppa anche soluzioni sostenibili volte a migliorare la qualità della vita delle generazioni presenti e future. La sua piattaforma "Innovation for Good" affronta sfide urgenti, come l'accesso all'acqua potabile e ai servizi igienico-sanitari sicuri, con prodotti e servizi innovativi destinati alle comunità svantaggiate. David Kohler ricopre il ruolo di presidente e amministratore delegato e rappresenta la quarta generazione della leadership della famiglia Kohler.

Informazioni su Flamingo EstateFondata negli anni '40 del secolo scorso in cima alle colline di Los Angeles, nel corso della sua storia Flamingo Estate è stata un'enclave edonistica di adorazione del sole, mitologie popolari e rimedi psichedelici: un paradiso segreto per l'alchimia selvaggia nella Città degli Angeli. Ora, Flamingo Estate è la casa di Richard Christiansen e, nello spirito delle sue origini, una celebrazione decisa del piacere del giardino. Qui si coltivano con cura i doni più selvaggi e preziosi di Madre Natura, in un momento storico in cui sono più necessari che mai. A supporto dell'idea che Madre Natura rappresenti la vera autentica forma di lusso, l'approvvigionamento si basa su ingredienti rari, provenienti da oltre 125 aziende agricole e collaboratori. Al posto di ingredienti di base, l'obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile alla materia prima naturale, garantendo al contempo la tracciabilità di ogni ingrediente fino ad arrivare all'agricoltore che lo ha prodotto. Il risultato è la creazione di rituali ricchi di nutrienti per il piacere quotidiano, con Madre Natura, che funge da guida.

Contatti per i media:Kohler PR | Jillian.rosone@kohler.com Sutton Communications | Kohler@suttoncomms.com

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