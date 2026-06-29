La CDO di ZTE Cui Li al MWC Shanghai 2026: liberare il valore dell'IA e abbracciare l'incertezza

SHANGHAI, 29 giugno 2026 /PRNewswire/ -- ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), fornitore leader a livello mondiale di soluzioni integrate per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione, ha annunciato che Cui Li, Chief Development Officer dell'azienda, è intervenuta al MWC Shanghai 2026 con un keynote dal titolo "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era".

Nel suo intervento, Cui Li ha sottolineato come il mondo stia attraversando un profondo cambio di paradigma. L'intelligenza artificiale evolve a un ritmo sempre più rapido e sta dando origine a esigenze sempre più personalizzate, rendendo ormai superato un approccio unico e uguale per tutti. In questo scenario, l'incertezza diventa l'unica certezza.

È proprio in questo contesto di trasformazione che ZTE ha definito la propria strategia "AI for All, All in AI". L'obiettivo è liberare appieno il valore dell'intelligenza artificiale, integrandone le funzionalità native in prodotti e soluzioni per generare nuovo valore e, allo stesso tempo, guidare l'evoluzione dell'azienda verso un modello più agile, data-driven e fondato sulla collaborazione tra persone e macchine.

Per affrontare l'incertezza, ZTE è impegnata nella costruzione di un sistema di intelligenza artificiale resiliente, in grado di agire con rapidità ed evolvere in modo continuo. Questo approccio si articola in quattro direttrici chiave: architetture aperte e modulari, scalabilità flessibile, integrazione avanzata tra sistemi e centralità degli scenari applicativi.

Guardando a un futuro caratterizzato da una sempre maggiore simbiosi tra uomo e intelligenza artificiale, ZTE continuerà a svolgere il proprio ruolo di creatore di valore all'interno dell'ecosistema, promuovendo l'innovazione insieme ai partner globali e contribuendo alla costruzione di un futuro migliore.

Per il keynote di Cui Li, "Unlocking Value and Embracing Uncertainty in the AI Era", visitare:

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