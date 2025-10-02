circle x black
La città di Ostrava invita autori a presentare progetti concettuali per l'esclusivo progetto "Il mondo dei trasporti"

02 ottobre 2025 | 12.52
OSTRAVA, Repubblica Ceca, 2 ottobre 2025 /PRNewswire/ -- La città di Ostrava prevede di costruire un'attrazione turistica unica chiamata "Il mondo dei trasporti", che promette di essere diversa da qualsiasi altra nella Repubblica Ceca. Dopo aver completato i preparativi necessari, la città ha ora indetto un concorso per individuare il progetto progettuale più adatto al sito, che si estende su un'area di oltre 40.000 m². Il mondo dei trasporti sarà un attraente spazio multifunzionale che offrirà non solo mostre statiche, ma integrerà anche tecnologie moderne, così che i visitatori potranno vivere un'esperienza davvero immersiva. I costi di costruzione sono stimati in 1 miliardo di corone ceche. Se tutto andrà secondo i piani, la nuova attrazione aprirà al pubblico nel 2030.

Il sindaco di Ostrava, Jan Dohnal, spiega le intenzioni della città: "Accogliamo con favore le proposte di professionisti creativi e designer in grado di ideare una forma di presentazione accattivante, utilizzando preziosi reperti storici in combinazione con elementi creativi e multimediali. Prevediamo inoltre che il progetto utilizzerà parzialmente la stazione ferroviaria di Ostrava-Vítkovice, un edificio storico tutelato. I visitatori saranno coinvolti nella storia del Mondo dei trasporti, diventando parte integrante dell'esperienza anziché semplici spettatori passivi. Valuteremo l'originalità, la creatività e l'approccio innovativo delle proposte, la loro fattibilità nelle condizioni date oltre alla sostenibilità e funzionalità a lungo termine. Il progetto concettuale prescelto costituirà la base per il più recente straordinario progetto edilizio che sarà realizzato a Ostrava – un progetto che attirerà in città visitatori sia dalla Repubblica Ceca che dall'estero".

Lo scopo del concorso è trovare un'idea centrale di guida – una storia che creerà connessioni significative tra gli edifici nuovi e quelli preesistenti, comprese esposizioni all'aperto e spazi per mostre tematiche permanenti e temporanee che consentiranno al Mondo della tecnologia di offrire un flusso continuo di nuove e interessanti esperienze. La scadenza per la presentazione delle proposte di progettazione concettuale nella prima fase del progetto è il 10 dicembre 2025 (ore 10:00). Le informazioni complete sulla competizione sono disponibili sul portale Tender Arena all'indirizzo https://tenderarena.cz/dodavatel/zakazka/799210. L'autore del progetto concettuale prescelto avrà l'opportunità di lasciare un segno indelebile nella storia della terza città più grande della Repubblica Ceca.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/la-citta-di-ostrava-invita-autori-a-presentare-progetti-concettuali-per-lesclusivo-progetto-il-mondo-dei-trasporti-302573608.html

