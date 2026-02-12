La Cooperativa di Comunità “Il Tesoro di Roseto” inserita nei Gesti Concreti di Progetto Policoro dal Vescovo Mons. Savino: un modello di rigenerazione locale tra rose, cultura e turismo sostenibile

Roseto Capo Spulico (CS), 12/02/2026 - Roseto Capo Spulico avvia un nuovo percorso di rigenerazione sociale, economica e culturale con la nascita della Cooperativa di Comunità “Il Tesoro di Roseto”, un’iniziativa promossa da un gruppo di cittadini e giovani professionisti, che grazie all’affiancamento di NeXt Economia all’interno del progetto “La Fioritura di un Borgo del Welcome” realizzato dal Comune di Roseto Capo Spulico e finanziato dal Bando Borghi, in collaborazione con la cooperativa Sabiria e la Rete di Economia Civile Sale della Terra, ha l’obiettivo di contrastare lo spopolamento, valorizzare le risorse locali e creare nuove opportunità di lavoro radicate nel territorio.

Mons. Francesco Savino, Vescovo di Cassano allo Jonio e vice presidente della Conferenza Episcopale Italiana, ha “tenuto a battesimo” la neonata Cooperativa “Il Tesoro di Roseto”. Nel suo discorso Mons. Savino ha incoraggiato i giovani nella creazione di imprese cooperative, fondamentali per lo sviluppo del territorio: sono loro che con le loro energie, possono trasformare quello che già esiste a livello locale, valorizzandolo senza cancellarlo. E insieme a Chiara ADC del secondo anno della diocesi di Senise, referente di Progetto Policoro, alla presenza di Don Roberto Di Lorenzo, Parroco di Roseto e a Sabrina Franco, Vicesindaca del Comune di Roseto, hanno dato il benvenuto alla cooperativa rosetana nei “Gesti Concreti” sostenuti dal Progetto Policoro, il programma CEI per sostenere l'imprenditorialità giovanile basata su solidarietà, legalità, sussidiarietà e sostenibilità ambientale.

Il progetto rosetano infatti si basa sul modello innovativo e integrato di sviluppo locale di NeXt Economia, definitio “modello 100% inclusione sociale”, che accompagna i giovani aspiranti imprenditori e imprenditrici in un percorso di formazione e creazione di impresa secondo gli stessi valori di sostenibilità integrale e dell’Economia Sociale e Civile, promossi dalla Dottrina sociale.

“Insieme si lavora meglio - ha dichiarato Mattia Nigro, Presidente della Cooperativa Il Tesoro di Roseto - non ci deve essere competizione ma dobbiamo collaborare, imparare a fare rete per far crescere la nostra comunità, non solo a livello economico ma anche sociale e di relazione, cercando di accogliere tutti, senza escludere nessuno”.

Il Tesoro di Roseto si è costituito come cooperativa unendo agricoltura sostenibile, valorizzazione del patrimonio culturale, turismo esperienziale, formazione ambientale e inclusione sociale, coinvolgendo attivamente cittadini, imprese e organizzazioni. Cuore identitario dell’iniziativa è la filiera della Rosa Damascena, coltivata secondo i principi della permacultura e trasformata in prodotti naturali ad alto valore aggiunto – oli essenziali, idrolati, tisane e manufatti artigianali – insieme alla riqualificazione del Labirinto delle Rose, destinato a diventare un polo botanico e turistico-esperienziale.

La cooperativa punta fin da subito all’autosufficienza economica, sia per essere volano di attività per i soci che come esempio per altri territori e cittadini intraprendenti, valorizzando la dimensione comunitaria dei territori: essere una cooperativa aperta, partecipativa e inclusiva, che punta a restituire centralità ai beni comuni, creare occupazione qualificata e rafforzare l’identità locale.

Il lavoro di animazione e accompagnamento che realizziamo - prosegue Dario Poligioni, Referente Startup e Innovazione di NeXt Economia - accompagna i giovani a trasformare i punti di forza dei loro territori in opportunità di lavoro cooperativo. Siamo molto orgogliosi di aver supportato questi giovani nella costituzione della cooperativa di comunità che non si occuperà solamente dello sviluppo delle attività di economia sociale e civile e di turismo sostenibile nel territorio di Roseto Capo Spulico ma potrà essere un modello di intervento anche per altri Comuni che desiderano contrastare lo spopolamento attraverso un percorso di sviluppo comunitario”.

Appuntamento, quindi, al 7 marzo 2026 per la Firma del Patto di Comunità per rafforzare l’alleanza strategica tra la Cooperativa Il Tesoro di Roseto, il Comune di Roseto Capo Spulico e tutta la comunità rosetana. L’obiettivo sarà anche quello di valorizzare le altre eccellenze del territorio e coinvolgere sempre più cittadini e cittadini nelle attività della cooperativa.

Contatti:

Immediapress

comunicati@immediapress.it



Contatti cooperativatesorodiroseto@gmail.com

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di Immediapress