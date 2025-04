La Fondazione Rubes Triva porta la Carta di Urbino sul palco del Concerto del Primo Maggio

Roma, 28/04/2025. Per il secondo anno consecutivo, la Fondazione Rubes Triva, sponsor ufficiale del Concerto del Primo Maggio di Roma che si tiene in Piazza San Giovanni, sarà protagonista di un momento speciale dedicato alla promozione del lavoro sano, sicuro e dignitoso.

Nel corso della manifestazione, la Carta di Urbino sarà consegnata dal Direttore della Fondazione Rubes Triva, Giuseppe Mulazzi, a Ermal Meta, artista e testimonial del progetto Safety Love 2025.

Sarà Ermal Meta a portarla sul palco di Gorizia il prossimo 23 giugno, in occasione della seconda edizione del Safety Love, evento che inaugurerà le tre giornate del Festival Internazionale della Salute e Sicurezza sul Lavoro (25–27 giugno).

La Fondazione Rubes Triva rinnova il proprio impegno a sensibilizzare le giovani generazioni sull'importanza di un lavoro sicuro, ribadendo che la musica può e deve essere anche veicolo di valori fondamentali per il futuro.

Per maggiori informazioni: https://www.festivalsalutesicurezzalavoro.it/

Fondazione Rubes Triva ORGANISMO PARITETICO – ENTE BILATERALE PER LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI DELLE IMPRESE DI IGIENE AMBIENTALE SULLA PREVENZIONE, PROTEZIONE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO.

