LA NUOVA SERIE HYPERSHELL X È ORA DISPONIBILE IN EUROPA, CON L'ESOSCHELETRO PER CONSUMATORI PIÙ INTUITIVO AL MONDO

Punti salienti

HONG KONG, 20 luglio 2026 /PRNewswire/ -- Hypershell, leader mondiale nel settore degli esoscheletri di consumo, lancia oggi in tutta Europa la nuova serie X, l'esoscheletro più intuitivo al mondo con una risposta ultraveloce, ora disponibile per la vendita.

Grazie alla tecnologia HyperIntuition™, l'algoritmo di controllo del movimento basato sull'intelligenza artificiale di Hypershell, la nuova serie Hypershell X è progettata per offrire un sostegno più naturale, immediato e sincronizzato. Essendo il primo esoscheletro al mondo con intelligenza artificiale end-to-end certificato da TÜV Rheinland, la gamma presenta anche un sistema d'indossabilità migliorato e un motore di nuova generazione per garantire un'assistenza ultraveloce.

La gamma comprende Hypershell X Ultra S, Hypershell X Max S e Hypershell X Pro S, che offrono diversi livelli di supporto, autonomia e adattabilità al terreno per escursionisti, appassionati di attività all'aria aperta, anziani fisicamente attivi e professionisti che trascorrono lunghi periodi in piedi.

Dal laboratorio alle operazioni sul campo

Al di là dei laboratori e degli ambienti controllati, HyperLIFT, il programma di test sul campo "Lifesaving Innovation", studia in che modo gli esoscheletri possano ridurre l'affaticamento, migliorare la sicurezza operativa e supportare le squadre di ricerca e soccorso in operazioni impegnative. Quest'anno, Hypershell punta a supportare più di 50 organizzazioni SAR fornendo esoscheletri per test sul campo, feedback e sviluppo di casi di studio.

"Con la nuova serie Hypershell X e HyperIntuition™, Hypershell va oltre la tradizionale modellazione basata su regole, entrando in una nuova era della tecnologia di controllo del movimento end-to-end", ha affermato Kelvin Sun, fondatore di Hypershell. "Fin dall'inizio, abbiamo puntato su una profonda integrazione tra intelligenza artificiale e hardware. Il nostro obiettivo è quello di creare esoscheletri che rispondano in modo più naturale ai movimenti umani e interagiscano in modo più armonioso con il corpo. HyperLIFT rispecchia questa visione nella realtà, consentendo alle squadre di soccorso che operano in contesti fisicamente e mentalmente impegnativi di ottenere risultati migliori con meno sforzo".

Hypershell X Ultra S viene impiegato anche durante una spedizione sul Monte Everest. Adrianna Brownlee, alpinista detentrice di diversi record nonché la donna più giovane ad aver conquistato tutte e 14 le vette di 8.000 metri del mondo, e Gelje Sherpa, la persona più giovane ad aver scalato il K2 in inverno, insieme alla loro società AGA Adventures, stanno utilizzando Hypershell durante la scalata.

La stessa tecnologia ha supportato anche l'atleta francese di MTB trial Aurélien Fontenoy in una straordinaria avventura di 4.037 km lungo la Route 66. Dopo essersi ripreso da un grave incidente che lo aveva costretto a interrompere l'attività ciclistica per mesi, Fontenoy ha conquistato la "Mother Road" americana in soli 20 giorni. Grazie a Hypershell X Ultra S, Fontenoy ha sconfitto pioggia, grandine, venti del deserto ed estenuanti tappe giornaliere di 200 km. Piuttosto che sostituire lo sforzo umano, il dispositivo ha aumentato la forza naturale di Fontenoy, aiutandolo a portare a termine una delle sfide più impegnative della sua carriera.

Il viaggio è raccontato in The Long Way Back, un breve documentario in uscita all'inizio di agosto, mentre una versione cinematografica più lunga arriverà nel corso dell'anno.

Un supporto basato sull'intelligenza artificiale che ti accompagna ovunque

HyperIntuition™ segna il passaggio di Hypershell dalla tradizionale modellazione del movimento basata su regole al controllo del movimento end-to-end tramite IA, unificando percezione, riconoscimento, previsione e pianificazione in un unico sistema continuo. Grazie a HyperIntuition™, la nuova serie è in grado di adattarsi in modo più naturale ai movimenti complessi, offrendo un supporto che risulta più sincronizzato e intuitivo negli ambienti dinamici all'aperto.

Secondo TÜV Rheinland, la nuova serie Hypershell X raggiunge una sincronizzazione dell'andatura del 97,5% su terreni variabili e risponde in 0,31 secondi, con una velocità superiore del 64,5% rispetto alla generazione precedente, rendendola il primo esoscheletro al mondo destinato al mercato di consumo a essere sottoposto a verifica basata sull'ingegneria dei fattori umani.

Hypershell Shelly, il primo agente basato sull'intelligenza artificiale nel settore degli esoscheletri di consumo, è ora disponibile per il beta testing. Gli utenti possono interagire con Shelly tramite messaggi di testo o comandi vocali per controllare il proprio esoscheletro, scoprirne le funzionalità e personalizzare la propria esperienza. Grazie ai futuri aggiornamenti, Shelly continuerà a evolversi e diventerà la compagna di viaggio ideale per qualsiasi avventura. Iscriviti al beta testing sul sito web di Hypershell.

Progettato per attività impegnative all'aria aperta

Con il modello di punta Hypershell X Ultra S in testa, la nuova serie introduce una serie di miglioramenti a livello di componenti, comfort e resistenza, pensati per un utilizzo all'aperto più lungo, più intenso e più impegnativo.

Hypershell X Ultra S e Max S utilizzano il sistema motore M-One Ultra di nuova generazione di Hypershell, progettato per garantire un'assistenza più efficiente su terreni vari. Dotato di un'architettura del motore aggiornata con avvolgimento e riempimento delle scanalature ottimizzati, il sistema offre un'efficienza di conversione energetica fino al 90% con una riduzione del 50% della dispersione termica.

I test certificati SGS confermano ulteriormente la capacità di M-One Ultra di ridurre il consumo di ossigeno fino al 39,2% e la frequenza cardiaca fino al 42,7%, riducendo al contempo il carico muscolare e migliorando le prestazioni atletiche complessive.

Il sistema di vestibilità offre inoltre maggiore comfort, stabilità e sostegno. Un innovativo cuscinetto in vita a tre zone si adatta naturalmente alle diverse corporature per una vestibilità più personalizzata, mentre la struttura antiscivolo in silicone a nido d'ape garantisce aderenza e stabilità durante il movimento. Un cuscinetto ergonomico per la schiena migliora ulteriormente il comfort grazie al supporto aggiuntivo per la zona lombare.

Il modello X Ultra S è dotato di un tubo della leva dell'anca stampato in 3D in lega di titanio di grado aerospaziale — una novità assoluta nel settore — e di una struttura delle gambe in composito di fibra di carbonio, testati con un milione di cicli di oscillazione ad alta coppia. Con grado di protezione IP54 contro acqua e polvere e progettata per funzionare a temperature comprese tra -20° e 60° C, la serie è pensata per affrontare ambienti esterni diversificati, anche estremi.

Disponibilità

La nuova serie Hypershell X è disponibile da oggi in Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Svizzera, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Spagna e in altri Paesi tramite Hypershell.tech e canali locali selezionati (tra cui, Decathlon, Alltricks, Boulanger, Fnac, Currys, Healf, Digitec Galaxus, Media Expert, X-KOM, Datart Group, NAY, Datacomp and Media World), mentre altri mercati seguiranno a breve.

Modello Progettato per* EUR MSRP GBR MSRP Hypershell X Ultra S Ampia varietà di terreni e condizioni impegnative all'aria aperta 1.999 € 1.699 £ Hypershell X Max S Terreni misti con supporto resistente e assistenza sulla lunga distanza 1.499 € 1.299 £ Hypershell X Pro S Movimento quotidiano e attività leggere all'aria aperta 999 € 899 £

*Per maggiori informazioni, visitare il sito web ufficiale di Hypershell.

Le squadre di salvataggio e soccorso interessate a HyperLIFT sono invitate a contattare Hypershell all'indirizzo sar@hypershell.tech.

Informazioni su Hypershell

Fondata nel 2021, Hypershell è un'azienda leader a livello mondiale nel settore degli esoscheletri, specializzata nel potenziamento delle capacità esplorative dell'uomo. I suoi esoscheletri intelligenti si adattano in tempo reale al terreno, all'attività e alle intenzioni dell'utente, rendendo i movimenti più leggeri e naturali. Con prestazioni certificate da SGS e verificate da TÜV Rheinland e decine di migliaia di unità vendute in oltre 70 Paesi, Hypershell potenzia, anziché sostituire, le capacità umane, plasmando un futuro in cui la robotica indossabile diventerà essenziale quanto uno zaino per l'esplorazione, il lavoro e il divertimento.

Media kit: https://bit.ly/3QzGCNbPer maggiori informazioni, visitare: https://www.hypershell.tech

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