LA PLASTICA BIODEGRADABILE D2W È CONFORME ALLA DIRETTIVA UE

BOREHAMWOOD, Inghilterra, 10 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Symphony Environmental Technologies Plc, specialista globale in tecnologie che rendono i prodotti in plastica e gomma "più intelligenti, più sicuri e più sostenibili", è lieta di pubblicare questo annuncio aggiornato in seguito alle linee guida e ai chiarimenti dell'Office of Environmental Enforcement dell'Environmental Protection Agency della Repubblica d'Irlanda, uno stato membro dell'Unione europea.

La dichiarazione dell'EPA del 20 giugno 2025 riporta: "A seguito di un esame approfondito della documentazione presentata e di studi scientifici pertinenti, possiamo confermare che i prodotti d2w non rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva (UE) 2019/904, che vieta l'uso di determinati materiali plastici a causa del loro contributo all'inquinamento da microplastiche.

È stato scientificamente dimostrato che la tecnologia d2w è completamente biodegradabile e non lascia residui tossici o microplastiche persistenti. Questa conclusione è supportata da studi indipendenti ed è in linea con gli obiettivi della direttiva, volti a ridurre l'inquinamento da plastica e a promuovere alternative sostenibili.

Abbiamo esaminato la comunicazione della Commissione (2021/C 216/01) pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea il 7 giugno 2021, che fornisce linee guida sull'attuazione della direttiva (UE) 2019/904. Sulla base delle prove presentate, siamo convinti che i prodotti d2w non siano soggetti alle restrizioni indicate nella Direttiva né nelle linee guida allegate".

L'amministratore delegato di Symphony, Michael Laurier, ha dichiarato: "Il nostro annuncio del 23 giugno ripeteva testulmente l'approvazione ricevuta dall'Irlanda, ma il titolo era tecnicamente errato. Secondo l'EPA irlandese, e sulla base di prove scientifiche relative a d2w, solo i prodotti in plastica realizzati con d2w hanno dimostrato di essere completamente biodegradabili senza rilasciare microplastiche persistenti o residui tossici, a differenza quindi delle plastiche oxo-degradabili od oxo-biodegradabili in base alla definizione della direttiva UE 2019/904 o dalla comunicazione della Commissione UE 2021/C 216/01, che afferma che tali plastiche non sono adeguatamente biodegradabili e che rilasciano microplastiche persistenti."

"Pertanto l'EPA irlandese ha confermato che le plastiche biodegradabili d2w sono conformi alla direttiva UE. Le plastiche biodegradabili d2w, inoltre, sono compatibili con la strategia UE in materia di plastica."

"Siamo lieti di ricevere questa guida dall'EPA irlandese. Avendo chiarito questo punto, non vediamo alcuna ragione per cui i prodotti d2w non debbano essere venduti e utilizzati in tutti gli stati membri dell'UE. Siamo certi che per l'ambiente in Europa sia meglio produrre la plastica in modo da consentirne la rapida biodegradabilità, senza residui tossici, anziché la permanenza o il galleggiamento per decenni e la creazione di microplastiche".

