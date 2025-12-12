La società Jiuzi Holdings, Inc. si impegna a espandere il collocamento privato a 1 miliardo di dollari a seguito della forte domanda degli investitori

HANGZHOU, Cina, 12 dicembre 2025 /PRNewswire/ -- Jiuzi Holdings, Inc. (Nasdaq: JZXN) ("Jiuzi" o la "Società") ha annunciato oggi di aver firmato un Memorandum d'intesa ("MOU") con diversi investitori istituzionali per aumentare l'entità del suo finanziamento tramite collocamento privato fino a 1 miliardo di dollari USA. Si tratta di un'espansione significativa rispetto al piano di collocamento privato da 12 milioni di dollari USA precedentemente reso noto il 7 ottobre 2025, evidenziando la forte fiducia degli investitori istituzionali nella trasformazione strategica di Jiuzi nel settore dei servizi di criptovalute ad alta crescita.

Questo collocamento privato ampliato rappresenta un aumento di 80 volte del capitale impegnato. I fondi saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo del business delle criptovalute della Società, inclusa la creazione di infrastrutture di custodia sicure e soluzioni di archiviazione innovative. Questa trasformazione strategica consente a Jiuzi di sfruttare le opportunità offerte dalla rapida crescita della domanda di mercato per i servizi di criptovalute.

Tao Li, CEO di Jiuzi, ha dichiarato: "La forte fiducia riposta dagli investitori convalida la nostra visione strategica e le nostre capacità esecutive. Questo importante capitale aggiuntivo ci fornisce una notevole flessibilità finanziaria per costruire un'infrastruttura di custodia sicura per le criptovalute e perseguire opportunità di acquisizione strategica all'interno dell'ecosistema di archiviazione delle criptovalute in rapida evoluzione".

Dichiarazione "Safe Harbor"

Il presente annuncio contiene dichiarazioni previsionali ai sensi della Sezione 21E del Securities Exchange Act del 1934, come modificato e come definito nel Private Securities Litigation Reform Act statunitense del 1995. Tali dichiarazioni previsionali includono, senza limitazioni, i piani aziendali e lo sviluppo della Società, le prospettive aziendali, che possono essere identificati da terminologie quali "potrebbe", "sarà", "aspettarsi", "anticipare", "mirare", "stimare", "intendere", "pianificare", "credere", "potenziale", "continuare", "è probabile che" o altre espressioni simili. Tali dichiarazioni si basano sulle aspettative attuali della dirigenza e sulle attuali condizioni operative e di mercato e si riferiscono a eventi che comportano rischi noti o ignoti, incertezze e altri fattori, tutti difficili da prevedere e molti dei quali sono al di fuori del controllo della Società. Ulteriori informazioni riguardanti questi e altri rischi, incertezze o fattori sono contenute nei documenti depositati dalla Società presso la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. La Società non si assume alcun obbligo di aggiornare alcuna dichiarazione previsionale a seguito di nuove informazioni, eventi futuri o altro, salvo quanto richiesto dalla legge.

Comunicato stampa sponsorizzato - Responsabilità editoriale PrNewswire. I giornalisti Adnkronos non sono in nessun modo coinvolti né responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi.