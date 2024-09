Laboratori Chimici Stante: “Tempestività e precisione: oggi le aziende hanno bisogno di analisi chimiche ambientali su misura”

Leader nelle analisi chimiche ambientali, si distingue per la sua lunga esperienza, competenza specialistica, rapidità nei tempi di risposta e un servizio clienti impeccabile.

Bologna, 30 settembre 2024.Il settore delle analisi chimiche ambientali è in continua evoluzione: la crescente consapevolezza dei problemi ambientali e l’aumento delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro stanno generando una richiesta crescente di prestazioni specialistiche. Tuttavia, le direttive a cui devono sottostare le aziende risultano ogni giorno più stringenti.

«È vero: al giorno d’oggi, gli obblighi di legge in questo ambito sono complessi. Per un’industria che ha la necessità di effettuare tali analisi la scelta di un alleato capace di orientarsi nel mare magnum di leggi e autorizzazioni, e che al contempo comprenda le esigenze specifiche dei clienti con un approccio sartoriale, rappresenta un vantaggio significativo. Il mercato oggi richiede ai professionisti impegnati nelle analisi chimiche un livello di competenza sempre più avanzato e specializzato. Ecco perché il mio primo consiglio a un imprenditore o titolare di azienda è quello di non farsi trovare impreparato e farsi affiancare da un partners di comprovata professionalità. È per noi di fondamentale importanza collaborare e non sostituire i consulenti già presenti in azienda per affiancarli nelle problematiche analitiche sempre più complesse. Abbiamo iniziato così e crediamo di essere sulla strada giusta. La nostra partecipazione alla Fiera “ECOMONDO” a Rimini dal 5 all’8 novembre è tesa ad incontrare di persona i nostri storici clienti e a creare rapporti con potenziali nuovi interlocutori»,spiega Francesco Stante, co-fondatore col fratello Massimiliano dei Laboratori Chimici Stante, dal 1992 presenti a Bologna e oggi anche con sedi a Cinisello Balsamo (MI) e Conselve (PD).La loro expertise spazia da un’ampia gamma di analisi su matrici ambientali (aria, acqua, suolo, rifiuti) al monitoraggio di emissioni inquinanti e alla caratterizzazione di siti contaminati.

«Un settore di grande importanza è quello delle valutazioni del rischio chimico e cancerogeno che è in grande crescita. Il datore di lavoro è responsabile della salubrità degli ambienti di lavoro nei quali i suoi collaboratori svolgono le proprie attività. Il nostro impegno è proteso a collaborare con tutti quei professionisti che si occupano di agenti chimici al fine di fornire a loro e ai loro clienti servizi analitici specifici ed affidabili. Alcuni agenti cancerogeni, come ad esempio il carbonio elementare che da poco è entrato a far parte dell’elenco delle sostanze cancerogene come marker della presenza di fumi provenienti dai motori diesel, possono essere considerati ubiquitari e devono essere dosati negli ambienti di lavoro con tecniche analitiche specifiche che noi abbiamo acquisito».

Grazie a tre decenni di esperienza e a ingenti investimenti in tecnologie all’avanguardia, l’azienda dei fratelli Stante è diventata un punto di riferimento sul territorio. Questo posizionamento è il risultato di un modus operandi basato essenzialmente su quattro caposaldi imprescindibili: prestazioni di altissimo livello tramite l’utilizzo di strumentazioni di ultima generazione che assicurano l’accuratezza e la rapidità delle analisi, un team di oltre 50 esperti costantemente aggiornati sulle più recenti tecniche analitiche,supporto tempestivo per le aziende che ne richiedono i servizi o la consulenza con un’assistenza su misurae, non ultima, capacità di conformarsi alle normative in continuo mutamento.

«Oggi le aziende hanno principalmente la necessità rigorosa diottenere risultati accurati e affidabili. La precisione è cruciale e si basa essenzialmente sulla piena attendibilità dei dati. Noi, ad esempio, abbiamo dotato i nostri laboratori di una strumentazione completa e all’avanguardia che ci permette di ottenere dati precisi e accurati che possono essere trasmessi senza alcun ritardoal cliente. Un altro punto cardine è processare i campioni in tempi rapidi per verificarne immediatamente la conformità aziendale alle autorizzazioni. Questo perché eventuali rinvii potrebbero determinare il fermo impianto, con conseguenti danni economici e tecnici che si riverberano anche sulla reputazione stessa dell’azienda».

Tanti elementi chiave che sono fondamentali per chi opera nell’ambito delle analisi chimiche. I Laboratori Chimici Stante, affiliati al Gruppo omonimo che si distingue anche nel settore delle analisi cliniche mediche, integrano questi fattori con successo, unendo tradizione e innovazione per offrire soluzioni di alta qualità. Questa sinergia ha radici che risalgono al 1968, quando Cataldo Stante, padre di Francesco e Massimiliano, istituì i Laboratori Analisi Stante a Taranto, città già all’epoca alle prese con gravi problemi ambientali. I due fratelli hanno saputo potenziare questa eredità, trasformandola in un’azienda moderna e all’avanguardia. La certificazione rilasciata da Accredia, l'ente italiano di accreditamento, garantisce competenza, indipendenza e imparzialità,essenziali per un presente di eccellenza. Guardando al futuro, l'azienda si impegna a migliorare continuamente le proprie performance e a contribuire alla salvaguardia del pianeta per le generazioni future.

https://labstante.it