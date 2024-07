L’acqua,elemento fondamentale per la salute di capelli e cute

Il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation, spiega l’importanza dell’idratazione per capelli sani e voluminosi

Milano,15 luglio 2024 –L’acqua è una preziosa alleata per il benessere dei nostri capelli che sono costituti da un’elevata percentuale di cheratina, una proteina naturale formata da lunghe catene di amminoacidi interconnessi con vitamine e oligoelementi. Per mantenerli in salute è indispensabile idratarli, in modo sinergico e coordinato sia all’interno che all’esterno del nostro corpo.Non è, infatti, sufficiente la normale beauty routine poiché l'idratazione inizia dai bulbi piliferi, centro vitale del capello, che assorbono l’acqua dall’interno del nostro corpo.

L’idratazione è quindi uno degli aspetti più importanti da considerare, poiché l’acqua rappresenta uno dei principali elementi che compongono i capelli. Inoltre, un giusto apporto di liquidi aiuta anche a mantenere il cuoio capelluto pulito e a ridurne la secchezza, prevenendo la formazione di forfora e altri fastidiosi problemi cutanei. Un’idratazione adeguata assicura anche che i capelli mantengano la loro naturale elasticità, riducendo il rischio che si formino doppie punte, frizioni e rotture.

“Senza un adeguato apporto di liquidi – spiega il Professore Alessandro Zanasi, esperto dell’Osservatorio Sanpellegrino e membro della International Stockholm Water Foundation – i capelli possono diventare secchi, fragili e inclini alla rottura. Una corretta idratazione, invece, ne favorisce la crescita sana, mantenendoli lucidi e forti. Bere almeno 8 bicchieri di acqua al giorno, associati a una dieta ricca di frutta e verdura, contribuisce a fornire i nutrienti necessari per la salute del cuoio capelluto e dei follicoli piliferi”.

I follicoli, ovvero la parte vivente del capello situata sotto la pelle, sono infatti il tessuto del corpo umano che ha la crescita più rapida. Tuttavia, per potersi sviluppare rapidamente, richiedono un apporto costante di nutrienti, e alcuni studi hanno dimostrato che un miglioramento del flusso sanguigno al cuoio capelluto, dato anche da una corretta idratazione, può aiutare a prevenire la caduta dei capelli.

Una capigliatura sana e luminosa è dunque indice di un organismo ben idratato e nutrito. Assicurare un adeguato apporto di acqua nel corso della giornata, privilegiando quella ricca in calcio, magnesio e oligoelementi, non solo migliora la salute generale del corpo, ma si riflette anche nella bellezza e vitalità della chioma.

