circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire

LAMINAZIONE SOTTILE NOMINA FABIO SGRAZZUTTI DIRETTORE GENERALE

10 giugno 2026 | 10.07
LETTURA: 2 minuti

La scelta segna una nuova fase per la multinazionale campana: struttura manageriale per sostenere la crescita, senza cambiare l'identità industriale costruita in oltre cento anni

CTA

NAPOLI, Italia, 10 giugno 2026/PRNewswire/ -- Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Laminazione Sottile, multinazionale campana specializzata nella lavorazione dell'alluminio fondata da Augusto Moschini nel 1923, nomina Fabio Maria Sgrazzutti Direttore Generale.

È la prima volta nella storia del Gruppo che la direzione operativa viene affidata a un manager esterno alla famiglia. La scelta, comunicata direttamente da Massimo, Luca e Pietro Moschini ai collaboratori, risponde alla volontà di dotare un'organizzazione cresciuta per dimensione e articolazione internazionale di una struttura manageriale più solida, capace di operare con velocità decisionale e disciplina esecutiva in un contesto competitivo in profonda trasformazione.

L'indirizzo strategico, la definizione delle priorità di sviluppo, la continuità valoriale e la visione di lungo periodo rimangono in capo alla famiglia Moschini e agli organi societari. Al Direttore Generale è affidata la responsabilità di tradurre tale indirizzo in azione manageriale, coordinamento operativo ed evoluzione organizzativa.

Sgrazzutti guiderà lo sviluppo del Gruppo seguendo le cinque priorità definite con la proprietà: accelerare la trasformazione dei processi e la digitalizzazione, rafforzare l'efficienza operativa e la competitività industriale internazionale, creare le condizioni organizzative per sostenere la crescita, consolidare un modello di lavoro fondato su responsabilità chiare, merito e centralità del cliente, garantire la continuità dei valori che hanno guidato il Gruppo nei suoi 103 anni di storia, rendendoli patrimonio condiviso di tutto il management.

La famiglia Moschini conferma con questa nomina la propria visione di lungo periodo: un'identità industriale da preservare e rafforzare, la volontà di avvalersi di strumenti organizzativi e manageriali competitivi e strategici, in una fase che segna anche l'ingresso della quarta generazione in azienda.

Il profilo

Fabio Maria Sgrazzutti è in Laminazione Sottile dal 2020, dove ha ricoperto il ruolo di Group CFO con responsabilità progressivamente estese: dalla finanza e controlling al coordinamento delle funzioni corporate, dalla governance di Gruppo al supporto delle principali iniziative di trasformazione industriale e manageriale.

In precedenza, ha maturato una significativa esperienza internazionale in contesti industriali complessi, ricoprendo ruoli di CFO e membro del management in diverse società del gruppo Siemens e in Primetals Technologies (gruppo Mitsubishi), con responsabilità su supply chain, IT, project management e operazioni straordinarie. È laureato in Economia all'Università Bocconi e ha conseguito un Executive MBA al Politecnico di Milano.

View original content:https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/laminazione-sottile-nomina-fabio-sgrazzutti-direttore-generale-302795589.html

Copyright 2026 PR Newswire. All Rights Reserved.

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale PrNewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
IT79302 it AltroAltro Ambiente Economia_E_Finanza Immediapress comunicati aziende informano press release
Vedi anche
Al via Taormina Film Festival 72 con il cast di 'House of the Dragon 3' - Videonews dalla nostra inviata
Meloni: "L'Italia non è la repubblica delle banane, regole si rispettano" - Video
News to go
Sciopero treni 11 giugno, sindacati di base confermano lo stop
Missione Artemis III, Parmitano: "Un sogno che si avvera" - Video
Vendée Arctique, lo skipper Beccaria si tuffa per liberare la barca da una rete - Video
Alberto Angela: "Nuova specie marina con mio nome? Sorpresa meravigliosa" - Video
Forum Pa, ecco Ettore: il robot umanoide che fa la guida nei musei﻿ - Video
News to go
Estate 2026, turismo a livelli record in Italia
Capriolo cade in un canale a Udine, il salvataggio dei vigili del fuoco - Video
Nucleare, il Nobel Giorgio Parisi: "È una distrazione, commercialmente inutile" - Video
Spazio, Urso: "Comparto centrale in cui l'Italia deve crescere" - Video
Daniele Silvestri risponde a De Gregori: "Ha perso un'occasione" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza