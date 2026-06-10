LAMINAZIONE SOTTILE NOMINA FABIO SGRAZZUTTI DIRETTORE GENERALE

La scelta segna una nuova fase per la multinazionale campana: struttura manageriale per sostenere la crescita, senza cambiare l'identità industriale costruita in oltre cento anni

NAPOLI, Italia, 10 giugno 2026/PRNewswire/ -- Il Consiglio di Amministrazione del Gruppo Laminazione Sottile, multinazionale campana specializzata nella lavorazione dell'alluminio fondata da Augusto Moschini nel 1923, nomina Fabio Maria Sgrazzutti Direttore Generale.

È la prima volta nella storia del Gruppo che la direzione operativa viene affidata a un manager esterno alla famiglia. La scelta, comunicata direttamente da Massimo, Luca e Pietro Moschini ai collaboratori, risponde alla volontà di dotare un'organizzazione cresciuta per dimensione e articolazione internazionale di una struttura manageriale più solida, capace di operare con velocità decisionale e disciplina esecutiva in un contesto competitivo in profonda trasformazione.

L'indirizzo strategico, la definizione delle priorità di sviluppo, la continuità valoriale e la visione di lungo periodo rimangono in capo alla famiglia Moschini e agli organi societari. Al Direttore Generale è affidata la responsabilità di tradurre tale indirizzo in azione manageriale, coordinamento operativo ed evoluzione organizzativa.

Sgrazzutti guiderà lo sviluppo del Gruppo seguendo le cinque priorità definite con la proprietà: accelerare la trasformazione dei processi e la digitalizzazione, rafforzare l'efficienza operativa e la competitività industriale internazionale, creare le condizioni organizzative per sostenere la crescita, consolidare un modello di lavoro fondato su responsabilità chiare, merito e centralità del cliente, garantire la continuità dei valori che hanno guidato il Gruppo nei suoi 103 anni di storia, rendendoli patrimonio condiviso di tutto il management.

La famiglia Moschini conferma con questa nomina la propria visione di lungo periodo: un'identità industriale da preservare e rafforzare, la volontà di avvalersi di strumenti organizzativi e manageriali competitivi e strategici, in una fase che segna anche l'ingresso della quarta generazione in azienda.

Il profilo

Fabio Maria Sgrazzutti è in Laminazione Sottile dal 2020, dove ha ricoperto il ruolo di Group CFO con responsabilità progressivamente estese: dalla finanza e controlling al coordinamento delle funzioni corporate, dalla governance di Gruppo al supporto delle principali iniziative di trasformazione industriale e manageriale.

In precedenza, ha maturato una significativa esperienza internazionale in contesti industriali complessi, ricoprendo ruoli di CFO e membro del management in diverse società del gruppo Siemens e in Primetals Technologies (gruppo Mitsubishi), con responsabilità su supply chain, IT, project management e operazioni straordinarie. È laureato in Economia all'Università Bocconi e ha conseguito un Executive MBA al Politecnico di Milano.

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