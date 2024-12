L'AUTORITÀ DEL TURISMO SAUDITA SVELA IL MAR ROSSO SAUDITA, UNA SUPER DESTINAZIONE INESPLORATA

RIYADH, Arabia Saudita, 19 dicembre 2024 /PRNewswire/ -- L'Autorità saudita per il turismo svela il "Mar Rosso saudita", una meraviglia costiera mozzafiato che si estende su tre aree distinte nel Nord, nel Centro e nel Sud. Questa spettacolare super destinazione offre sia bellezze naturali che ricchezza culturale, con un mix ineguagliato di lusso, avventura e immersione culturale, mostrando il vero cuore dell'Arabia e stabilendo un nuovo standard nel turismo globale.

Il direttore generale e membro del consiglio di amministrazione di STA, Fahd Hamidaddin, ha commentato: "Il Mar Rosso saudita sta ridefinendo il turismo in un momento in cui i viaggi costieri e marittimi rappresentano oltre il 50% della domanda turistica globale. Poiché i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni che coniughino bellezza naturale e sostenibilità, il Mar Rosso saudita offre un modello audace e responsabile per il futuro. Con oltre 1.000 isole incontaminate, 500 vibranti sedi di immersioni, 1.200 specie di pesci, 300 specie di coralli e 75 spiagge di sabbia soffice, i visitatori possono esplorare una delle coste più straordinarie del mondo e la riviera verticale più lunga del mondo. Come fulcro del panorama turistico in evoluzione dell'Arabia Saudita, questa super destinazione ha sviluppi straordinari che offrono esperienze senza pari su scala globale create per preservarne l'integrità ecologica per le generazioni a venire".

Con un obiettivo di conservazione netta del 30% entro il 2040, il Mar Rosso saudita mira ad avere un impatto rigenerativo sull'ambiente, aprendo la strada a un turismo responsabile.

Tre aree distinte

Il Mar Rosso saudita è suddiviso in tre aree distinte: Nord, Centro e Sud, ciascuna con le sue peculiarità.

Nel Nord, l'attenzione è rivolta al lusso e alla bellezza marina, comprendendo destinazioni di punta come NEOM, Sindalah e Amaala. I visitatori possono vivere esperienze di livello mondiale, dai resort di lusso ai porti turistici per superyacht, fino a vari centri benessere. Gli amanti dell'avventura possono noleggiare uno yacht, fare snorkeling tra le barriere coralline o escursioni nei paesaggi vulcanici, mentre gli amanti del golf possono giocare su campi all'avanguardia con viste panoramiche sul mare. Resort esclusivi come Shebara, Nujuma , l'unico Ritz-Carlton Reserve del Medio Oriente e uno dei soli sette in tutto il mondo, il St. Regis Red Sea Resort, il resort nell'entroterra di Six Senses Southern Dunes e il nuovo Desert Rock Resort, stanno stabilendo un nuovo punto di riferimento per l'ospitalità esclusiva, offrendo di tutto, dalle ville sull'acqua ai percorsi benessere organizzati in modo ottimale. Si prospettano inoltre decine di nuove ed entusiasmanti aperture, tra cui l'Amaala Yacht Club e lodge di lusso eco-sostenibili.

Il Centro è radicato attorno a Jedda, la cosmopolita capitale costiera dell'Arabia Saudita, e offre un mix di energia, intrattenimento e cultura. Dall'esplorazione dei vicoli labirintici di Al Balad, patrimonio dell'UNESCO, alle attività ricreative come equitazione sulla spiaggia, pesca ricreativa e noleggio barche, Jeddah offre attività metropolitane e divertimento in mare insieme a offerte di fascia media e sport acquatici a YAM Beach nella vicina King Abdullah Economic City. Gli amanti delle crociere possono salpare da Jeddah con AROYA dal 16 dicembre per un viaggio di tre notti che include una visita a un'isola privata del Mar Rosso.

Nel Sud, i visitatori scopriranno le tradizioni arabe e la natura incontaminata. I viaggiatori possono recarsi nelle meravigliose Isole Farasan, famose per le rigogliose mangrovie, l'abbondante fauna selvatica e le incontaminate acque cristalline che attraggono gli amanti delle avventure, oppure esplorare le vette nebbiose dei Monti Fifa con viste mozzafiato da oltre 1.800 metri sopra il livello del mare. Per gli amanti delle immersioni, la costa di Jazan è il punto di partenza ideale per le escursioni subacquee, alla scoperta di barriere coralline vivaci e meraviglie marine, lontano dal caos e dalla frenesia della città. La storia attende i visitatori al castello di Al Dosariyah, arroccato su una montagna che domina il porto di Jazan, una reliquia dell'architettura militare degli anni '30 e una porta d'accesso al ricco patrimonio della regione.

Facilità di accesso

Grazie alle procedure di visto elettronico senza interruzioni, esplorare il Mar Rosso saudita è ora più facile che mai. Possono richiedere il visto elettronico immediato i titolari di visto statunitense, britannico o dell'area Schengen, oltre ai residenti del Regno Unito, degli Stati Uniti o dell'Unione europea.

L'accesso al Mar Rosso saudita è agevole, sia via aerea sia via terra che mare. L'aeroporto internazionale King Abdulaziz di Gedda è un hub internazionale dotato del comfort aggiuntivo delle lounge Emirates e Saudia per i passeggeri First Class e Business Class. Il nuovo aeroporto internazionale del Mar Rosso, alimentato al 100% da energia rinnovabile, gestisce voli da Riyadh, Jeddah e Dubai, mentre l'aeroporto NEOM Bay offre un facile accesso ai visitatori provenienti da Riyadh, Jeddah, Dammam, Dubai, Doha e Londra, con altre destinazioni che saranno annunciate presto.

L'annuncio segue lo straordinario successo dell'Arabia Saudita, che ha superato il suo obiettivo turistico con sette anni di anticipo accogliendo oltre 100 milioni di turisti nel 2023, e il recente lancio dell'avvincente campagna turistica internazionale dell'Arabia Saudita, "This Land is Calling", che mette in mostra la profondità e l'ampiezza di una terra che per molti è ancora piena di mistero. Attraverso una protagonista femminile, il dinamico film della campagna porta gli spettatori in un vorticoso viaggio nel tempo e nello spazio, mostrando la vibrante evoluzione dell'Arabia Saudita.

Esplora il Mar Rosso saudita e sarai tra i primi a vivere questa destinazione inesplorata nel cuore dell'Arabia, dove lusso, avventura e immersione culturale convergono in uno scenario mozzafiato.

Informazioni su "Saudi, Welcome to Arabia"

'Saudi, Welcome to Arabia' è un dinamico brand di beni di consumo che si propone di condividere l'Arabia Saudita con il mondo e di invitare i viaggiatori a esplorare tutto ciò che il Paese ha da offrire. Il ruolo del brand è promuovere l'industria turistica del paese attraverso campagne di sensibilizzazione e fornire una gamma completa di informazioni e risorse ai viaggiatori, per aiutarli a pianificare e a godersi viaggi indimenticabili. Il suo scopo è quello di ispirare i viaggiatori a viaggiare verso l'Arabia Saudita e al suo interno, arricchendo le vite e creando ponti tra le culture attraverso la scoperta delle nostre meraviglie uniche e della nostra calorosa ospitalità. L'Arabia Saudita, cuore dell'Arabia, è la destinazione in più rapida crescita al mondo e rappresenta la nuova meta più elettrizzante in ogni momento dell'anno.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2583037/Saudi_Tourism_Authority_Red_Sea.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2583039/Saudi_Tourism_Authority_produce.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2583038/Saudi_Tourism_Authority_Nujuma.jpg

View original content: https://www.prnewswire.com/it/comunicati-stampa/lautorita-del-turismo-saudita-svela-il-mar-rosso-saudita-una-super-destinazione-inesplorata-302335787.html