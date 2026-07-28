L'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato archivia l'accertamento preliminare su inCruises

GUAYNABO, Porto Rico, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- inGroup International LLC ha annunciato oggi che l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) ha chiuso un accertamento preliminare sulle attività di inCruises, ritenendo che non sussistessero elementi sufficienti per avviare un'istruttoria formale.

A seguito della riunione del 23 giugno 2026, l'Autorità ha stabilito che non vi fossero elementi sufficienti a giustificare l'apertura di un'istruttoria formale ai sensi della normativa italiana in materia di tutela del consumatore e di pubblicità.

L'accertamento traeva origine da un servizio andato in onda nel febbraio 2025 nel programma televisivo Striscia la Notizia, che conteneva numerose inesattezze e affermazioni fuorvianti sul modello di business di inCruises.

Nel corso dell'accertamento preliminare, inCruises ha collaborato pienamente con l'AGCM, fornendo informazioni dettagliate sul proprio modello di business. L'Autorità ha ora chiuso il caso senza avviare un procedimento formale.

«Ci siamo sempre impegnati a operare all'insegna della trasparenza, dell'integrità e del massimo interesse dei nostri Membri e Partner», ha dichiarato Michael "Hutch" Hutchison, Amministratore Delegato di inGroup International. «Apprezzo la professionalità con cui l'AGCM ha condotto l'accertamento e l'opportunità di fornire un quadro completo della nostra attività. Siamo lieti che l'Autorità abbia stabilito l'assenza di presupposti per ulteriori interventi. Il nostro obiettivo resta quello di sempre: essere al servizio dei nostri Membri e Partner e permettere a un numero sempre maggiore di persone di scoprire la forza del viaggio, capace di cambiare la vita, offrendo valore e opportunità straordinari».

Anthony Varvaro, Direttore Operativo e Direttore Finanziario di inGroup International, ha aggiunto: «Abbiamo accolto con favore l'opportunità di collaborare con l'AGCM durante tutto l'accertamento e di fornire le informazioni necessarie per una valutazione approfondita. Sono grato ai nostri dipendenti per la loro professionalità e a Hogan Lovells Cadwalader Italia, in particolare al Partner Christian Di Mauro e alla Counsel Elisa Rossi, per la guida e il supporto eccezionali offerti durante l'intero processo».

inGroup International e inCruises confermano il proprio impegno a migliorare la vita dei propri Membri e Partner in tutto il mondo, offrendo valore e opportunità di viaggio senza pari.

inCruises e inGroup International

inCruises è una divisione di inGroup International e uno dei più grandi travel club su abbonamento al mondo. Dal lancio nel 2016, inCruises ha prenotato viaggi per oltre 770.000 ospiti e offre accesso a quasi 200.000 soluzioni tra crociere, hotel e resort in tutto il mondo.

Grazie a una piattaforma globale pluripremiata, disponibile in 17 lingue, i Membri dispongono di diversi modi per ridurre i costi di viaggio, accedendo a un valore straordinario in un'ampia gamma di esperienze.

inCruises fa una differenza concreta nella vita dei propri Membri, aiutandoli a viaggiare più spesso e con maggiore convenienza, e offre al tempo stesso un'opportunità interessante alla sua crescente comunità globale di Partner.

Nell'ambito della sua più ampia missione di migliorare la vita delle persone, l'azienda si impegna a essere un'impresa socialmente responsabile a livello globale, sostenendo attivamente Mercy Ships e altre iniziative umanitarie.

Contact: Beatriz Díaz Vázquez beatriz.diaz@in.group

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