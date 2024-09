L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato conferisce a Stantup la stella della legalità

A seguito di un’attenta valutazione, l’Autorità ha conferito il rating di una stella ++, che attesta il rispetto della legalità e una corretta gestione del proprio business.

Roma, 12 settembre 2024 - Stantup, azienda salernitana specializzata nello start-up di nuovi fornitori di energia guidata da Giuseppe Dell’Acqua Brunone, ha ottenuto l’attribuzione del Rating di legalità, conferita dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

Si tratta di un importante riconoscimento, che viene dato a quelle aziende che ne facciano richiesta, che nell’anno precedente abbiano dichiarato un fatturato di almeno due milioni di euro ed abbiano dimostrato di operare nel pieno rispetto della legalità, in un regime di concorrenza di mercato leale e trasparente e, più in generale, di gestire in modo corretto il proprio business. Il rating ha una validità di 2 anni, rinnovabile.

Stantup, che ha presentato quest’anno per la prima volta la richiesta, ha ottenuto da subito parere favorevole, con l’assegnazione di una stella ++. Il punteggio, infatti, va da 1 a 3 stelle, alle quali possono essere aggiunti dei + in caso di situazioni particolarmente meritevoli. Al terzo + si ottiene una nuova stella.

“Siamo davvero onorati di questo riconoscimento, che certifica ufficialmente la nostra visione di business, che da sempre mette al primo posto rispetto, fiducia e trasparenza. – Commenta Giuseppe Dell’Acqua Brunone – Per noi l’ascolto è sempre stata una delle attività principali. Non parliamo soltanto di ascoltare il mercato, ma, soprattutto, ascoltare i clienti e valutarne la soddisfazione. Riteniamo che la comunicazione aperta, chiara e trasparente verso tutti gli attori del mercato debba essere un obbligo per tutte le imprese. Un ringraziamento doveroso al nostro responsabile compliance, Valentino Del Giudice che insieme al team di lavoro ha raggiunto questo importante riconoscimento.”

Con delibera n. 28361 del 28 luglio 2020, Stantup sarà inserita nell’elenco previsto dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, come specificato dall’art. 8 del Regolamento, ai sensi dell’articolo 6, comma 1.

Stantup è la piattaforma multiutility in outsourcing all-in-one per il mondo dell'energia. Con oltre 12 anni di esperienza, ha avviato 63 nuove società e gestisce 32 reseller in full-outsourcing, emettendo oltre un milione e mezzo di fatture. Grazie alla competenza e all'impegno del team, supporta i reseller nella loro crescita, affermandosi come principale partner strategico nel passaggio da fornitore tradizionale a vera e propria Enertech.

L’ormai consolidato approccio "Check, Play, Grow" offre consulenza dettagliata, software completo e supporto operativo, garantendo un avvio senza stress e risparmi significativi sui costi.

Per ulteriori informazioni su Stantup Service: www.stantup.it.