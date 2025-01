LCY ottiene la certificazione ISCC PLUS, guidando la trasformazione green dell'industria globale dei materiali

Creare soluzioni di valore per catene di fornitura green ed economie circolari

LCY Chemical Corp. (LCY) ha annunciato che i suoi elastomeri termoplastici, il polipropilene e le soluzioni di alcol isopropilico per dispositivi elettronici, prodotti nei suoi stabilimenti di Taiwan e Huizhou, in Cina, hanno ottenuto la certificazione International Sustainability and Carbon Certification (ISCC) PLUS. Questo risultato sottolinea l'impegno di LCY nel soddisfare le esigenze della catena di fornitura globale, eccellendo nel contempo nella responsabilità ambientale e nell'innovazione di prodotto, contribuendo a uno sviluppo ambientale ed economico sostenibile. Le sue soluzioni certificate offrono un supporto innovativo a clienti e partner, favorendo al contempo lo sviluppo di un'economia circolare all'interno della filiera green.

Commenta Joey Lin, Vice Presidente gestione operazioni presso LCY: "L'ottenimento della certificazione ISCC PLUS segna una pietra miliare nel nostro percorso verso operazioni sostenibili e responsabilità ambientale. In risposta alla spinta globale verso la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso quadri normativi, abbiamo adottato pratiche di gestione della catena di fornitura trasparenti e tracciabili per ottenere un modello di produzione più sostenibile. Ciò riflette il nostro impegno verso la responsabilità ambientale e sociale. Allo stesso tempo, offriamo ai clienti e partner soluzioni sostenibili di maggior valore, guidando la trasformazione green delle industrie globali e dando un contributo significativo allo sviluppo sostenibile".

La certificazione ISCC PLUS comprende una gamma di soluzioni, il che mette in risalto le eccezionali capacità di LCY nel creare soluzioni ecosostenibili e ad alte prestazioni, nel rispetto dei principi dell'economia circolare, che consentono ai clienti di tutto il mondo di ottenere un vantaggio competitivo nell'ambito delle catene di fornitura green:

La certificazione ISCC è un sistema di certificazione della sostenibilità e del carbonio riconosciuto a livello mondiale e applicabile a vari settori, tra cui quello dei materiali chimici. Il suo obiettivo è migliorare la sostenibilità e la trasparenza lungo le catene di fornitura, offrendo un supporto concreto alle aziende che si impegnano per realizzare un'economia circolare e un futuro più green. La certificazione ISCC PLUS applica i principi della contabilità del bilancio di massa per garantire che le materie prime rinnovabili siano accuratamente monitorate e utilizzate durante i processi di produzione. Questo sistema garantisce la tracciabilità completa della catena di fornitura, stabilendo uno standard applicabile a livello globale per la sostenibilità del prodotto.

LCY, spinta dal suo impegno verso l'innovazione tecnologica e le operazioni sostenibili, continua a supportare clienti e partner in tutto il mondo nell'affrontare le sfide ambientali attuali e future. Con la certificazione ISCC PLUS, LCY non solo offre soluzioni sostenibili e a basse emissioni di carbonio, ma rafforza anche la sua posizione di leader nello sviluppo sostenibile globale. Guardando al futuro, LCY amplierà ulteriormente le certificazioni dei prodotti e collaborerà con clienti e partner per promuovere lo sviluppo di una filiera green incentrata sui principi dell'economia circolare, ottenendo un risultato vantaggioso per la tutela ambientale e il valore aziendale.