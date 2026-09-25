Le App VivaVox per telefonare da qualsiasi dispositivo

In ogni ufficio c’è un telefono fisso, anche più di uno, che ha sempre occupato una postazione precisa sulla scrivania. Se prima dell’arrivo dei cellulari, l’apparecchio fisso era l’unico strumento di comunicazione, l’era del mobile ha cambiato la rotta. La diffusione del lavoro ibrido e delle moltissime attività che gli impiegati possono svolgere fuori sede, in più, ha sovvertito del tutto le funzioni della telefonia associate ad un luogo fisico.

Oggi il numero fisso dell’ufficio può seguire il lavoratore ovunque vada, e non obbligarlo a rimanere davanti all’apparecchio poggiato sulla scrivania.

Dai nuovi bisogni delle aziende prendono forma le App VivaVox. La telefonia VoIP permette di usare il proprio numero telefonico tramite connessione Internet e con l’integrazione delle applicazioni, è possibile accedere alle funzioni di comunicazione dallo smartphone, dal computer o dal browser. In pratica, si possono spostare le chiamate dal telefono fisso al mobile, ma soprattutto si può portare la chat, la rubrica, le call online e la condivisione dello schermo sui dispositivi utilizzati dai dipendenti nel quotidiano.

Un unico numero, ovunque si lavori

Alla base delle App VivaVox c’è una prima applicazione molto semplice e ormai del tutto necessaria. Le persone possono effettuare e ricevere chiamate con il numero dell’ufficio anche quando si trovano fuori sede. VivaVox App, infatti, consente di utilizzare lo smartphone come estensione della telefonia VoIP aziendale, dal momento che il contatto continua a chiamare il numero professionale, ma la risposta può arrivare sul cellulare. Quanto alle chiamate in uscita, viene utilizzato il numero aziendale e non quello personale.

La logica è quella di separare il numero fisso dal dispositivo fisico, funzione a cui si aggiungono la gestione della rubrica, lo stato di disponibilità dei colleghi, il trasferimento delle chiamate, la gestione di più conversazioni, le chat, l’accesso alle videoriunioni e a tutti quegli strumenti che appartengono alla comunicazione di lavoro.

Nello specifico, le App VivaVox di Ehiweb hanno pensato ad un sistema che comprende quattro applicazioni con funzioni differenti: VivaVox App, destinata agli smartphone Android e iOS; VivaVox Web, che consente di utilizzare la telefonia direttamente dal browser, senza dover installare un programma; VivaVox Desk, che riunisce sul computer chiamate, chat e riunioni; VivaVox Meeting, dedicata alle videoconferenze.

Queste applicazioni sono complementari, si può passare dall’una all’altra in base alle esigenze. Inoltre, non si usano da sole, ma sono sempre associate ad un prodotto o un servizio VivaVox, necessario a poterle utilizzare per tutte le attività online svolte in ufficio, da remoto o in mobilità.

Dal computer al browser, senza cambiare numero

Il passaggio dalla postazione fissa al computer modifica anche il modo di gestire le telefonate. Grazie a VivaVox Desk, vengono portate sul desktop le funzioni principali della comunicazione telefonica, ma anche la chat, la rubrica, la condivisione dello schermo e le video conference. Tra gli strumenti disponibili c’è anche l’integrazione con le applicazioni aziendali, fra cui i CRM, che permette di avviare una chiamata direttamente dagli strumenti utilizzati nel lavoro.

VivaVox Web segue, invece, un approccio ancora più snello, poiché non richiede l’installazione di un’applicazione sul computer. È sufficiente utilizzare il browser da qualsiasi computer e una connessione a internet per effettuare e ricevere le chiamate, consultare i contatti e visualizzare lo storico delle conversazioni quando si lavora da remoto o in una postazione differente da quella usata abitualmente, semplicemente accedendo con le proprie credenziali.

Quanto alla gestione delle chiamate, soprattutto nel caso in cui si utilizzi un centralino VoIP, dal browser è possibile visualizzare il proprio stato nelle code di attesa e consultare i dati relativi alle chiamate.

La quarta app che permette di lavorare da qualsiasi dispositivo è VivaVox Meeting, dedicata alle videoriunioni fino a 35 partecipanti. La comodità sta nel fatto che, con VivaVox Meeting, non si deve generare un link diverso per ogni riunione, ma è sufficiente avviarle dal browser o dai dispositivi mobili. L’utente ha una stanza personale sempre attiva con un indirizzo web fisso, dotata di strumenti come la chat, la lavagna digitale, la condivisione dello schermo e la registrazione. Proprio come fosse un ufficio, chi si vuole mettere in contatto con quell’azienda o quel dipendente, sa dove trovarlo.

Una telefonia a portata di clic

Le App VivaVox hanno permesso al centralino fisso di fare il salto di qualità, trasformandolo in un servizio accessibile attraverso diversi dispositivi. Un vantaggio per chi lavora da casa, per chi viaggia, alterna più sedi o lavora presso un’azienda che adotta modalità di lavoro ibride, che si traduce nel mantenere continuità nella comunicazione slegandola dalla scrivania.

Contatti:

EHIWEB

https://www.ehiweb.it/cliente/

Comunicato stampa - contenuto promozionale

Responsabilità editoriale di EHIWEB