Le Fonti Gran Gala torna il 5 dicembre 2024

Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, Le Fonti Awards® Italy chiude la 14esima edizione con un Gran Gala dedicato alle Eccellenze

Milano, 28 Novembre 2024. Nella splendida cornice di Palazzo Mezzanotte, a Milano, la 14esima edizione dei Le Fonti Awards vedrà sfilare il prossimo 5 dicembre le realtà di successo che si sono distinte nel mondo delle professioni, della consulenza e delle imprese.

Come da tradizione, un momento fondamentale dell’evento a Palazzo Mezzanotte sarà il Ceo Summit, l’appuntamento esclusivo dei Le Fonti Awards che riunisce i CEO, i Top Manager e i Leader di imprese, banche e studi italiani e internazionali. Un dibattito che crea connessioni, analizza i temi caldi del presente e delinea gli scenari futuri, seguito dalla premiazione delle Eccellenze e dalla serata di gala.

Durante la serata, oltre alla premiazione delle realtà che in questo periodo economico complesso si sono distinte, uno spazio speciale sarà dedicato a quelle eccellenze che si sono riconfermate, anno dopo anno, capaci a loro volta di ispirare con la loro leadership imprese più piccole e professionisti del settore.

Le Fonti e Le Fonti Awards®

Unica in Italia con una comunità certificata e focalizzata al business di oltre 10,5 milioni di persone, Le Fonti prosegue la sua missione di valorizzare i brand, a livello aziendale e personale, attraverso la sua business community.

Le Fonti Awards® fa parte di una categoria di premi internazionali: ogni vincitore, oltre alla visibilità istituzionale a livello nazionale, potrà godere di importante esposizione mediatica a livello globale in tutte le città dove il Premio è presente, da New York a Hong Kong, passando per Dubai, Londra e Singapore.

