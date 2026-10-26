Le imprese austriache e serbe rafforzano i rapporti di collaborazione in vista di EXPO 2027 Belgrado

VIENNA, Oct. 26, 2026 /PRNewswire/ -- Rappresentanti del mondo imprenditoriale e turistico, austriaco e serbo, hanno esplorato opportunità commerciali, di investimento e cooperazione transfrontaliera durante l'evento «Visit Serbia B2B Networking», tenutosi il 22 ottobre a Vienna in vista di EXPO 2027 Belgrado, la prima EXPO specializzata tenuta nei Balcani occidentali.

Il concetto alla base del padiglione austriaco «Join the Flow» pone al centro il Danubio, simbolo dei legami economici e culturali tra i due Paesi.

«Il nostro obiettivo a Vienna era trasformare gli interessi comuni in opportunità concrete, dalle nuove partnership ai pacchetti turistici, per attrarre visitatori a Belgrado e nel resto della Serbia», ha dichiarato Igor Kovačević, direttore operativo e responsabile del Dipartimento dei partecipanti internazionali di EXPO 2027 Belgrado.

Secondo l'Ambasciata d'Austria a Belgrado, gli investimenti austriaci in Serbia ammontano a circa 3,5 miliardi di euro. L'Austria è il terzo investitore estero del Paese, con circa 870 imprese che impiegano 26.000 persone.

«Il Danubio unisce i nostri Paesi da secoli. Oggi questo legame prosegue attraverso imprese, innovazione, cultura e persone», ha sottolineato Alf Netek, vicecommissario della sezione austriaca per EXPO 2027 Belgrado.

Tra gennaio e agosto 2026, la Serbia ha registrato 33.025 arrivi di turisti austriaci (+2,2% su base annua) e 77.922 pernottamenti (+2,9%). I partecipanti hanno inoltre discusso itinerari che abbinano EXPO 2027 alla scoperta della Serbia.

Informazioni su EXPO 2027 Belgrado

Dedicata al tema «Giocare per l'umanità: sport e musica per tutti», l'Esposizione specializzata si terrà dal 15 maggio al 15 agosto 2027. Oltre 140 partecipanti internazionali hanno confermato la presenza e si prevedono diversi milioni di visite.

Contatto stampa: expo.serbia@mcgroup.com

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