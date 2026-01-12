LEGO® Education annuncia una soluzione di apprendimento pratico per l'informatica e l'intelligenza artificiale (IA)

BILLUND, Danimarca, 12 gennaio 2026 /PRNewswire/ -- Oggi, LEGO® Education ha annunciato una nuova soluzione pratica per lo studio di informatica e intelligenza artificiale (IA) nella scuola primaria e secondaria di 1° grado che incoraggia la collaborazione e la creatività per ottenere i risultati dell'apprendimento desiderati. Disponibile a partire da aprile 2026, LEGO® Education Informatica e IA consente alle scuole di espandere l'accesso all'istruzione nei campi dell'informatica e dell'IA.

"Abbiamo una visione dell'apprendimento in cui i bambini imparano, costruiscono e programmano insieme – allontanandoci dall'impostazione tradizionale delle aule dove gli studenti lavorano individualmente al computer con le cuffie", ha dichiarato Atish Gonsalves, Head of Product, Computer Science & AI, LEGO Education. Con LEGO Education Informatica e IA, gli studenti collaborano in gruppi di quattro, mentre gli insegnanti impartiscono lezioni pratiche utilizzando materiali già pronti per l'uso. I kit sono appositamente progettati per la scuola primaria (1-3 e 3-5) e la scuola secondaria (1° grado), e includono mattoncini LEGO®, componenti hardware e lezioni accessibili ai principianti ma con possibilità pressoché infinite per chi già possiede competenze.

"Costruire il futuro: uno studio globale sull'insegnamento di informatica e IA" rivela che molti insegnanti non dispongono di strumenti adeguati per coinvolgere gli studenti su questi temi. Più precisamente, oltre la metà degli insegnanti a livello mondiale afferma che gli studenti trovano le risorse attuali "noiose", e quasi la metà sostiene che l'informatica non risulta coinvolgente e non si connette agli interessi o alla quotidianità degli studenti. Mentre il 69% degli insegnanti globali concorda che l'alfabetizzazione all'IA sia cruciale per il futuro degli studenti, il 40% dichiara che le loro scuole non sono preparate a insegnarla in modo responsabile.

"Il futuro sarà guidato da bambini che non si limitano a utilizzare la tecnologia, ma la comprendono, la mettono in discussione e, in definitiva, con essa costruiscono un mondo migliore", ha dichiarato Andrew Sliwinski, Head of Product Experience, LEGO Education. "L'intelligenza artificiale offre opportunità incredibili per l'apprendimento, ma deve essere introdotta in modo consapevole e responsabile. Per questo abbiamo sviluppato una soluzione per le aule che si basa sui valori di LEGO Group sulla sicurezza, privacy e il benessere dei bambini. Con LEGO Education Informatica e IA, i bambini interagiscono con l'IA per sviluppare la loro comprensione di come funziona la tecnologia, in modo sicuro e responsabile".

LEGO Education introduce un approccio pratico e incentrato sugli studenti per insegnare concetti di informatica in classe in modo efficace, e promuovere l'alfabetizzazione all'intelligenza artificiale, la creatività e l'autonomia degli studenti. Lo studio ha rivelato che gli insegnanti apprezzano l'apprendimento digitale tramite schermi, ma desiderano un maggiore equilibrio per ottenere i migliori risultati didattici. Il piano di studi di LEGO Education include lezioni prive di schermi e lezioni che combinano mattoncini fisici con l'App digitale LEGO® Education Coding Canvas, dando vita alle creazioni degli studenti. Per comprendere perché e come funziona la tecnologia, gli studenti costruiscono e sperimentano con l'IA, imparando progressivamente a interagire con essa in modo più significativo e responsabile. Questo rappresenta un cambiamento importante nel modo in cui questi argomenti vengono insegnati in classe.

Con l'imminente lancio di LEGO Education Computer Informatica e IA e la recente introduzione di LEGO® Education Scienze, LEGO Education sta progettando soluzioni che dotano le scuole degli strumenti di cui necessitano per insegnare in modo più facile ed efficace materie che sono state spesso disconnesse e inaccessibili a molti studenti e insegnanti. Nell'ambito di questa transizione, il portfolio LEGO® Education SPIKE™ sarà ritirato dal commercio, incluso LEGO® Education SPIKE™ Prime e LEGO® Education SPIKE™ Essential. Per i dettagli e le tempistiche, visita LEGOeducation.com/SPIKE-retirement.

LEGO Education Informatica e IA sarà disponibile a partire da aprile 2026. Per saperne di più, visita LEGOeducation.com/CS-AI.

Informazioni chiave sul prodotto

Costruire il futuro: uno studio globale sull'insegnamento di informatica e IA

Sondaggio condotto su un campione di 1.800 insegnanti e dirigenti scolastici provenienti da quattro Paesi: Stati Uniti, Germania, Corea del Sud e Australia. Il gruppo intervistato comprendeva docenti di diverse discipline, dirigenti scolastici statunitensi e specialisti IT. La ricerca è stata realizzata da Edelman DXI Research per conto di LEGO Education nei mesi di agosto e settembre 2025.

Scarica lo studio completo (in inglese): LEGOeducation.com/AI

Informazioni su LEGO® Education

LEGO® Education porta l'apprendimento basato sull'indagine e l'esperienza pratica nelle aule della scuola primaria e secondaria di 1° grado, combinando la competenza degli educatori con gli iconici mattoncini LEGO® e lezioni in linea con il programma di studio, per garantire risultati di apprendimento significativi. Queste esperienze formative, fondate sulla sicurezza, la collaborazione e la scoperta diretta, incoraggiano gli studenti a credere che ogni materia o percorso di vita sia alla loro portata.

LEGO, il logo LEGO, LEGO Education, il logo LEGO Education e il logo SPIKE sono marchi registrati di LEGO Group. ©2026 The LEGO Group.

