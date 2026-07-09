circle x black
Cerca nel sito
 

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale Globenewswire

LEPAS L8 parte alla volta di sei Paesi europei - Espansione nel mercato globale dei veicoli a nuova energia con eleganza

10 luglio 2026 | 01.33
LETTURA: 2 minuti

WUHU, Cina, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di recente, al porto di Wuhu si è tenuta la cerimonia per l'imbarco di vetture LEPAS, il nuovissimo brand di veicoli a nuova energia del Chery Group, creato all'insegna dell'eleganza. Sono state imbarcate circa 1.500 unità del modello LEPAS L8 PHEV, dirette verso vari Paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania. La spedizione su larga scala rappresenta un importante passo avanti nell'ambito dell’iniziativa "Year of Delivery" di LEPAS, che onora i propri impegni a livello globale con il potere dell'eleganza.

Quest'anno, il mercato europeo dei veicoli a nuova energia (NEV) ha continuato a registrare una solida crescita. Mentre numerosi Paesi europei portano avanti i propri obiettivi di riduzione delle emissioni e il passaggio all'elettrico, i veicoli a nuova energia si stanno affermando sempre più come uno dei principali motori di crescita del mercato automobilistico europeo. La massiccia spedizione di LEPAS L8 PHEV verso l'Europa rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno costante del brand per rafforzare la propria presenza nei mercati europei. Sin dal debutto europeo, in occasione della Milano Design Week, LEPAS ha ricevuto riscontri positivi sia dai media europei sia dai primi utilizzatori. L'avvio delle spedizioni su larga scala segna il passaggio del brand dalla fase di lancio a quella di espansione in Europa: una tappa fondamentale nell'ambito di "Year of Delivery".

LEPAS L8 PHEV, protagonista di questa spedizione, è il SUV a cinque posti del brand, progettato per coniugare eleganza e comfort raffinato. Sviluppato sulla piattaforma Intelligent LEX, il modello adotta il linguaggio stilistico distintivo "Leopard Aesthetics" di LEPAS, concepito per rispondere ai principali canoni estetici del mercato europeo.

Equipaggiato con il sistema LEPAS Super Hybrid, il L8 PHEV garantisce un'autonomia complessiva superiore a 1.300 chilometri e consumi combinati a partire da soli 2,38 l/100 km. Coniugando efficienza e versatilità, si adatta perfettamente a una vasta gamma di scenari, dagli spostamenti quotidiani in città ai viaggi interurbani.

Ispirandosi alla promessa di valore "Drive Your Elegance", LEPAS aspira a diventare il brand di riferimento per una mobilità dallo stile raffinato. Basandosi su tre pilastri fondamentali – Leopard Aesthetics, Elegant Technology ed Exquisite Space – il brand offre una gamma differenziata di veicoli a nuova energia che traduce la visione di una mobilità elegante in un'esperienza tangibile per gli utenti di tutto il mondo. Da quando, lo scorso aprile, ha fatto il suo debutto in Europa e ha presentato la propria strategia NEV al Salone dell'Auto di Pechino 2026, LEPAS ha costantemente ampliato la propria presenza globale, creando gradualmente una rete mondiale che tocca Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Guardando al futuro, LEPAS continuerà ad aderire alla filosofia di sviluppo globale del Chery Group, "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", rafforzando progressivamente le proprie attività locali e portando uno stile di vita elegante a un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo, affinché ogni viaggio si trasformi in un'esperienza all'insegna dell'eleganza.

Peiwen TanE-mail: tanpeiwen@mychery.comSito web: lepasinternational.com

Le foto a corredo di questo comunicato stampa sono disponibili agli indirizzi:https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/27591d64-5452-4c48-a641-69de1f9dfddd https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/3fbe2b4c-d49a-4975-ad79-47aff5f59084 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a8bcfaa3-94a3-4fa6-abc6-d5e0200417a6

Comunicato stampa - contenuto promozionale
Responsabilità editoriale Globenewswire.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
GNW9760165 it it
Vedi anche
Fendi a Roma, c'è anche Sarah Jessica Parker per la sfilata alla Gnamc - Video
Marracash e Guè superospiti al concerto di Sfera Ebbasta - Video
Centrosinistra, campo largo a Napoli: il comizio interrotto da Potere al Popolo - Video
Incendio deposito Bartolini a Milano, coinvolti 8mila metri quadrati di superficie - Video
News to go
Caldo record sull'Europa, allarme Oms: "Nuova ondata sull'Atlantico"
News to go
Sbloccato il bonus istituti paritari, chi può richiederlo
Udine, autocisterna piena di benzina si ribalta: l'operazione di travaso dei Vigili del Fuoco
Trump show ad Ankara, prima attacchi poi "immenso amore" - Videonews dal nostro inviato
Sciopero treni Alta Velocità Italo oggi e domani: gli orari della protesta
Trump: "L'Italia si è comportata bene, solo un brutto momento" - Video
Attentato Ranucci, Lavitola arrivato in procura a Roma. L'avvocato: "Con giornalista amicizia fraterna"
"Trump straparla e tu non dici niente", la domanda che imbarazza Rutte - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza