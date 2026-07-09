LEPAS L8 parte alla volta di sei Paesi europei - Espansione nel mercato globale dei veicoli a nuova energia con eleganza

WUHU, Cina, July 10, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Di recente, al porto di Wuhu si è tenuta la cerimonia per l'imbarco di vetture LEPAS, il nuovissimo brand di veicoli a nuova energia del Chery Group, creato all'insegna dell'eleganza. Sono state imbarcate circa 1.500 unità del modello LEPAS L8 PHEV, dirette verso vari Paesi europei, tra cui Italia, Spagna, Grecia, Croazia, Slovenia e Romania. La spedizione su larga scala rappresenta un importante passo avanti nell'ambito dell’iniziativa "Year of Delivery" di LEPAS, che onora i propri impegni a livello globale con il potere dell'eleganza.

Quest'anno, il mercato europeo dei veicoli a nuova energia (NEV) ha continuato a registrare una solida crescita. Mentre numerosi Paesi europei portano avanti i propri obiettivi di riduzione delle emissioni e il passaggio all'elettrico, i veicoli a nuova energia si stanno affermando sempre più come uno dei principali motori di crescita del mercato automobilistico europeo. La massiccia spedizione di LEPAS L8 PHEV verso l'Europa rappresenta una tappa fondamentale nell'impegno costante del brand per rafforzare la propria presenza nei mercati europei. Sin dal debutto europeo, in occasione della Milano Design Week, LEPAS ha ricevuto riscontri positivi sia dai media europei sia dai primi utilizzatori. L'avvio delle spedizioni su larga scala segna il passaggio del brand dalla fase di lancio a quella di espansione in Europa: una tappa fondamentale nell'ambito di "Year of Delivery".

LEPAS L8 PHEV, protagonista di questa spedizione, è il SUV a cinque posti del brand, progettato per coniugare eleganza e comfort raffinato. Sviluppato sulla piattaforma Intelligent LEX, il modello adotta il linguaggio stilistico distintivo "Leopard Aesthetics" di LEPAS, concepito per rispondere ai principali canoni estetici del mercato europeo.

Equipaggiato con il sistema LEPAS Super Hybrid, il L8 PHEV garantisce un'autonomia complessiva superiore a 1.300 chilometri e consumi combinati a partire da soli 2,38 l/100 km. Coniugando efficienza e versatilità, si adatta perfettamente a una vasta gamma di scenari, dagli spostamenti quotidiani in città ai viaggi interurbani.

Ispirandosi alla promessa di valore "Drive Your Elegance", LEPAS aspira a diventare il brand di riferimento per una mobilità dallo stile raffinato. Basandosi su tre pilastri fondamentali – Leopard Aesthetics, Elegant Technology ed Exquisite Space – il brand offre una gamma differenziata di veicoli a nuova energia che traduce la visione di una mobilità elegante in un'esperienza tangibile per gli utenti di tutto il mondo. Da quando, lo scorso aprile, ha fatto il suo debutto in Europa e ha presentato la propria strategia NEV al Salone dell'Auto di Pechino 2026, LEPAS ha costantemente ampliato la propria presenza globale, creando gradualmente una rete mondiale che tocca Europa, Asia, Medio Oriente e America Latina.

Guardando al futuro, LEPAS continuerà ad aderire alla filosofia di sviluppo globale del Chery Group, "In somewhere, For somewhere, Be somewhere", rafforzando progressivamente le proprie attività locali e portando uno stile di vita elegante a un numero sempre maggiore di utenti in tutto il mondo, affinché ogni viaggio si trasformi in un'esperienza all'insegna dell'eleganza.

Peiwen TanE-mail: tanpeiwen@mychery.comSito web: lepasinternational.com

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