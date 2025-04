Lettera aperta del responsabile legale di Bitget che ne illustra i piani di espansione e compliance normativa

VICTORIA, Seychelles, 8 aprile 2025 /PRNewswire/ -- Bitget, società Web3 e uno dei principali exchange di criptovalute, ha pubblicato una lettera aperta del suo Chief Legal Officer, Hon Ng, che evidenzia gli sforzi dell'exchange per la compliance normativa e l'espansione a livello globale.

"L'ambiente normativo che disciplina gli asset digitali sta diventando sempre più definito, e Bitget sta adottando misure proattive per collaborare con le autorità al fine di garantire una crescita responsabile. La compliance non è un obbligo, è una necessità; si tratta di stabilire uno standard per il settore e di costruire un ecosistema sostenibile per gli utenti", ha dichiarato Hon Ng, Chief Legal Officer di Bitget.

Bitget ha già ottenuto registrazioni e approvazioni in diversi mercati chiave, tra cui in Australia, Italia, Polonia, Lituania, Repubblica Ceca, El Salvador e Regno Unito. I team legali e di compliance stanno lavorando a stretto contatto per ottenere delle licenze in altre giurisdizioni, che miglioreranno ulteriormente l'accessibilità e la credibilità della piattaforma.

Uno degli obiettivi principali di quest'anno è il perfezionamento dei protocolli di compliance aziendali. È stato implementato un solido processo di ottimizzazione della verifica dell'identità degli utenti (KYC), rispettando al contempo le normative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo. Parallelamente, Bitget sta investendo in strumenti avanzati di monitoraggio delle transazioni per individuare e prevenire le attività illecite, garantendo che tutte le operazioni aderiscano ai più alti standard di integrità finanziaria.

Oltre ai progressi normativi, Bitget si concentra sull'introduzione di prodotti innovativi in linea con i requisiti di compliance. La piattaforma sta già creando un sistema di protezione degli utenti ancora più solido, funzioni di gestione del rischio e misure di sicurezza avanzate che ne rafforzano la durata e la credibilità.

Nell'ambito del suo impegno ad operare in modo responsabile, Bitget si attiene rigorosamente ai controlli delle sanzioni internazionali. L'accesso alla piattaforma è vietato agli utenti di territori soggetti a limitazioni, garantendo che tutte le attività si svolgano all'interno dei confini della legalità. Un team dedicato alla compliance monitora continuamente gli sviluppi normativi mondiali per adeguare le politiche in base alle necessità.

"La compliance è un processo continuo che richiede lungimiranza e collaborazione. Il nostro obiettivo è semplice: ci conformiamo, ci espandiamo, operiamo e cresciamo. Continuiamo a puntare sul rendere le criptovalute accessibili a tutti in tutto il mondo, e ogni licenza e approvazione è un passo avanti", ha aggiunto Ng.

