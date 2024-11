Lexus, Yokohama, Haier e Inalpi con Event’s Way alle Nitto ATP Finals di Torino

Grandi marchi protagonisti dell’evento torinese: supporto comunicativo a 360 gradi da parte dell’agenzia guidata da Flavio Gallarato, tutti i dettagli.

Milano / Torino, 15/11/2024 - Le Nitto ATP Finals sono il gran finale della stagione del tennis maschile, con gli otto migliori singolaristi e le otto migliori coppie di doppio che si battono per l'ultimo titolo della stagione. Torneo dopo torneo, i giocatori accumulano punti nella ATP Race To Turin con l'obiettivo di conquistare uno degli otto posti a disposizione.

L’evento, che si concluderà domenica 17 novembre, vede la presenza come Platinum Partner di Lexus, supportata da Event’s Way, agenzia di marketing e di eventi torinese (https://eventsway.it/).

Event’s Way si è occupata della gestione totale dell’evento ATP Finals, dalla creatività del progetto alla preparazione e personalizzazione “wrapping” di tutte le auto Lexus (45) utilizzate per il trasporto di giocatori, staff e federazione internazionale, oltre che dello studio architettonico e costruttivo della private lounge di Lexus all’interno del foyer di Inalpi Arena, un’area funzionale e dal grande tocco di design, che non è possibile non fotografare.

Qui verranno accolti i top client di Lexus da tutta Europa e venerdì 15 novembre verrà organizzato il Dealer Meeting con i concessionari da tutta Italia, protagonisti Claudio Panatta e Paolo Bertolucci come ambassador: l’accoglienza prevederà anche una visita al bellissimo Museo del Cinema di Torino e ovviamente partecipazione ad un match.

Event’s Way ha curato inoltre le attività di organizzazione transfer, hotel, viaggi per tutti gli ospiti nazionali e internazionali di Lexus e si è impegnata nella costruzione di due aree espositive dedicate a Lexus NX e Lexus NBX. Ma non si è fermata qui: è stata allestita una specifica area dedicata all’interno del Fun Village (previsti circa 25.000 ingressi al giorno) con un esclusivo gioco creato e personalizzato proprio da Event’s Way.

L’agenzia torinese ha inoltre curato e gestito la creazione, produzione e allestimento di una struttura esclusiva in una delle vie centrali più belle di Torino per ospitare un prototipo unico per l’Europa, Lexus LF-ZC.

Con Yokohama Event’s Way ha allestito una splendida Suite personalizzata all’interno dell’Arena, ambiente che permetterà agli ospiti del brand provenienti da tutta Europa di vivere le Finals direttamente da bordo campo. Event’s Way ha disegnato un’esperienza unica per oltre 300 persone, dove le imprese sportive dei migliori giocatori al mondo incontrano percorsi enogastronomici d’eccellenza, alla scoperta dell’ospitalità tipica italiana e delle migliori eccellenze del territorio.

Sempre per Yokohama Event’s Way ha creato un’area apposita nel Fun Village con un gioco entusiasmante in cui si vincono bellissimi gadget.

Anche Haier si è affidata all’agenzia torinese per la creazione della propria Lounge, in cui gli ospiti potranno vivere emozioni indimenticabili, a partire da un concept architettonico di alto livello declinato in un’area accogliente, elegante e dal comfort assoluto caratterizzato da attività ed esperienze esclusive pensate per abbinare emozione e relax.

Per Haier Event’s Way ha implementato inoltre una situazione di gioco interattivo sulla concezione del vortice: anche qui in premio molti gadget a tema.

Infine Inalpi, title partner dell’Arena, si è avvalsa dell’esperienza di Event’s Way per costruire un’area gioco nel Fun Village in cui è possibile vincere gustosi (e sani) formaggini o bellissimi gadget a tema tennis.

“Siamo davvero onorati di essere al fianco di questi partner di livello assoluto in questo importante momento - afferma Flavio Gallarato, CEO di Event’s Way - Abbiamo costruito un’esperienza a tutto tondo per gli ospiti e i manager delle aziende presenti, supportandoli in un evento di caratura internazionale e facilitandone la riuscita. NITTO ATP FINALS in questo momento è uno degli eventi sportivi e glamour più importanti al mondo. Le nostre skill specifiche ci permettono di affrontare sfide importanti come questa e di vincerle per la totale soddisfazione del nostro cliente: solo per ATP Finals abbiamo 80 persone impiegate e 25 mezzi sul campo”.

Note per i redattori: https://tinyurl.com/5n78cuke

PRESS KIT:

A proposito di Event’s Way

Event’s Way nasce il 23 Gennaio 2007 a Torino, dalla passione e dalla vocazione di Milagros Patrizi e di Flavio Gallarato, soci fondatori dell’agenzia, per il mondo degli eventi.

In concomitanza con il suo anno di nascita, il 2007, l’agenzia ha firmato il suo primo evento sportivo di caratura internazionale gestendo la sponsorship e l’incentive per Big Mat, al fianco del team velico Mascalzone Latino in occasione dell’America’s Cup.

La forza dell’Azienda sta nell’esperienza, nella spinta all’innovazione e nella creatività. Sviluppa idee per migliorare la conoscenza e la percezione del brand e raggiungere risultati importanti. Crea e realizza progetti di comunicazione ed eventi per diverse tipologie di prodotto offrendo, a supporto del marketing, un servizio a 360°. Già presente al Giro d’Italia per 11 volte - compresa la partecipazione a Tour de France e Vuelta de España – Event’s Way ha, al suo attivo, importanti performance sui circuiti da corsa (automotive e racing), nelle gare su strada (cycling) e all’interno degli stadi in occasione degli incontri di UEFA e Champions League. Agenzia leader nell’organizzazione di Road show itineranti e preparazione di progetti ad hoc di marketing esperienziale.

Contatti stampa

Gian Maria Brega

Mobile: + 39 338.9020851