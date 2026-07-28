L'Harbin Institute of Technology co-organizza la 2ª Conferenza internazionale sulla leadership climatica e lancia la Climate Leadership Initiative

Harbin Institute of Technology

HARBIN, Cina, July 28, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- La 2ª Conferenza internazionale sulla leadership climatica si è tenuta a Harbin, nota come la "Capitale estiva", dal 18 al 20 luglio 2026. Co-organizzata dalla Business School dell'Harbin Institute of Technology, dalla Bartlett School of Sustainable Construction dell'UCL e dalla Chinese Economic Association UK/Europe, la conferenza ha riunito oltre 300 esperti e studiosi provenienti da 111 università e istituti di ricerca di 23 Paesi e regioni. Insieme ai rappresentanti di organizzazioni internazionali, tra cui il Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo (UNDP), del mondo imprenditoriale e di autorevoli riviste accademiche, i partecipanti hanno esaminato gli sviluppi più avanzati e le pratiche globali nel campo della leadership climatica, contribuendo con competenze e soluzioni cinesi alla governance climatica globale. La Climate Leadership Initiative, proposta congiuntamente dall'HIT e dall'UNDP, è stata lanciata ufficialmente nel corso della conferenza.

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La conferenza ha visto la partecipazione di relatori di altissimo livello accademico, tra cui membri della Royal Society of Canada, dell'Academy of the Social Sciences in Australia, dell'European Academy of Sciences e della Royal Society of Edinburgh, nonché direttori di prestigiose riviste quali l'Academy of Management Journal e la Review of Economic Studies. Tra gli illustri esperti hanno figurato inoltre un ex vicedirettore della Divisione per la cooperazione regionale del Programma delle Nazioni Unite per l'ambiente (UNEP), un membro dell'Executive Council della China Energy Research Society e un vice rappresentante residente dell'UNDP in Cina. I relatori, provenienti dagli ambiti della gestione, dell'economia e delle scienze ambientali, hanno rappresentato l'avanguardia mondiale del settore.

Nel frattempo, i direttori responsabili di oltre dieci importanti riviste, comprese quelle del gruppo Nature Portfolio e di Cell Press, si sono riuniti nella Journal Editors Session per discutere le tendenze più avanzate della ricerca. Hanno partecipato attivamente cinque organizzazioni internazionali: UNDP, UNEP, WWF, WRI e CBI. Inoltre, per la prima volta, l'UNDP ha organizzato una propria sessione congiunta dedicata, a conferma dell'influenza internazionale della conferenza.

Nel corso della conferenza è stata lanciata congiuntamente la Climate Leadership Initiative, evidenziando il ruolo delle discipline scientifiche, tecnologiche e aziendali nel collegare l'innovazione tecnologica per il clima, le pratiche imprenditoriali e i processi decisionali di governance. L'iniziativa invita a rafforzare la collaborazione tra business school, facoltà di scienze e ingegneria, istituti di ricerca e imprese, segnando un importante passo dell'HIT nel valorizzare i propri punti di forza disciplinari per aiutare le università cinesi a passare dal ruolo di partecipanti a quello di leader nella governance climatica globale.

In qualità di università di riferimento che integra formazione nelle scienze, nella tecnologia e nel management, l'HIT ha costruito una piattaforma internazionale di collaborazione. Dalla convocazione di studiosi di tutto il mondo al lancio dell'iniziativa, l'HIT ha dimostrato con azioni concrete che le università cinesi possono svolgere non solo il ruolo di partecipanti, ma anche quello di promotrici dell'agenda e motori della governance climatica globale. Questa eccellenza ingegneristica storica, con il suo approccio aperto, sta contribuendo con soluzioni cinesi allo sviluppo sostenibile globale.

Fonte: Harbin Institute of Technology

Referente: Sig.ra Huang, Tel: 86-10-63074558.

Comunicato stampa - contenuto promozionale

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