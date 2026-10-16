Il 5 novembre l’Hotel I Portici ospiterà la tappa emiliana dell'evento itinerante di WhitePress® dedicato a GenAI, E-commerce, Neuro-Copywriting e Digital PR, con un panel di esperti del seflore.

BOLOGNA, Italia, Oct. 16, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- L’impaflo dell’Intelligenza Artificiale Generativa sulla search e sulle strategie di visibilità online sarà il tema centrale della quarta tappa di SEO Vibes on Tour.

L’iniziativa itinerante firmata WhitePress® il prossimo 5 novembre 2026 riunirà a Bologna i principali protagonisti del digital marketing italiano per analizzare le tendenze del seflore.

La cornice dell’Hotel I Portici (in Via Indipendenza 69) accoglierà professionisti, agenzie, consulenti ed e-commerce manager per un’intensa giornata ad alto valore formativo. Al centro del dibaflito ci sarà la trasformazione innescata dagli algoritmi generativi sui motori di ricerca, l’affermazione dei modelli LLM e le nuove dinamiche di posizionamento dei brand su Google.

Durante le sessioni di lavoro verranno presentate strategie pratiche dedicate alla creazione di Non-Commodity Content – contenuti ad alto valore non replicabili dalle macchine – e all’analisi della nuova customer journey tra Search, Social Network e IA. Spazio anche a temi verticali come il Neuro-AI-Copywriting, il conceflo di AI Mention e l’evoluzione della link building tradizionale.

Il ricco programma formativo vedrà l’avvicendarsi sul palco di oflo rinomati esperti della scena SEO e Digital:

L'evento, moderato da Nicola La Serra con una tavola rotonda finale di Q&A, si svolgerà dalle ore 09:00 alle 16:00. La struflura della giornata è ideata per combinare momenti d'aula e concrete opportunità di networking professionale, includendo welcome coffee, pranzo offerto e aperitivo conclusivo.

Informazioni e iscrizioni: È afliva la promozione Early Bird che permefle di acquistare il biglieflo al prezzo agevolato di 75,00 € + (IVA) entro il 18 oflobre 2026. Successivamente la quota di adesione standard sarà di 99,00 € + (IVA). I posti in sala sono limitati a 80. Per consultare l’agenda completa dell’evento e accreditarsi, è possibile visitare il sito di WhitePress nella sezione SEO Vibes on Tour.

Contatti per la stampa (Hai domande?): Nicola La Serra International Business Development Specialist Email: nicola.laserra@whitepress.com Tel: +39 345 510 9002

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