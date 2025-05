Living Insurance amplia l’offerta: “Le nuove soluzioni assicurative su misura per imprese e privati”

Desenzano del Garda - Brescia,7 maggio 2025 Living Insurance, di Desenzano del Garda in provincia di Brescia, continua il suo percorso di crescita ed espansione, rafforzando l’offerta assicurativa con soluzioni sempre più innovative e personalizzate. Oltre ai consolidati servizi finanziari, l’azienda amplia il proprio portafoglio con prodotti assicurativi pensati per rispondere alle esigenze di famiglie ed imprese, offrendo coperture mirate che garantiscano sicurezza e stabilità economica nel tempo.

“In un contesto in cui l’incertezza economica ed i rischi imprevisti possono avere un impatto significativo sulla vita delle persone e delle aziende, è fondamentale poter contare su strumenti assicurativi e finanziari efficaci”, spiega Manuel Ferrante, titolare della Living Insurance. “Ben consapevoli di questo, il nostro obiettivo è offrire soluzioni su misura, capaci di integrare protezione ed investimento con un approccio strategico che valorizzi il risparmio e garantisca la sicurezza dei nostri clienti”.

L’azienda bresciana opera su tutto il territorio nazionale distinguendosi per un’esperienza consolidata ed una capacità di adattarsi alle evoluzioni del mercato, proponendo prodotti all’avanguardia che coprono settori chiave come la previdenza, la protezione della persona, gli infortuni e gli investimenti.

L’espansione dell’offerta assicurativa di Living Insurance include una gamma di coperture pensate per offrire una protezione completa. Tra queste, le polizze per la casa garantiscono una protezione avanzata contro danni accidentali, furti ed eventi naturali, mentre la RC Capofamiglia tutela tutti i membri del nucleo familiare in caso di danni accidentali a terzi.

Le assicurazioni infortuni e malattia offrono soluzioni personalizzabili per garantire un supporto economico immediato in caso di necessità. Le coperture sanitarie permettono un accesso rapido alle cure necessarie, coprendo spese mediche e ricoveri.

Per le imprese, la RC Azienda protegge dai rischi di responsabilità civile e danni a terzi. Inoltre, le polizze auto, che includono RCA, CVT e tutela legale, offrendo pacchetti innovativi con assistenza stradale, copertura danni e protezione legale per automobilisti.

“Oltre al potenziamento dei servizi assicurativi, stiamo sviluppando una rete di subagenti specializzati, con l’obiettivo di garantire una consulenza più capillare ed un servizio sempre più vicino ai clienti”, puntualizza Ferrante. “L’ampliamento della rete rappresenta un passo fondamentale per rafforzare la presenza sul territorio offrendo soluzioni assicurative e finanziarie sempre più accessibili e personalizzate, capaci di rispondere alle sfide del mercato attuale e alle rinnovate esigenze dei consumatori”.

In un’ottica di espansione ed ottimizzazione, l’azienda continua ad evolversi, puntando su una strategia che unisce innovazione e qualità del servizio, con l’obiettivo di garantire ai propri clienti la massima sicurezza ed un reale valore ai loro risparmi.

https://livinginsurance.it/

A cura di:

Pagine Sì! SpA

https://www.paginesispa.it/

tel. 0744.431.927

Immediapress è un servizio di diffusione di comunicati stampa in testo originale redatto direttamente dall'ente che lo emette. L'Adnkronos e Immediapress non sono responsabili per i contenuti dei comunicati trasmessi