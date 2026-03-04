Lo storage New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash di Huawei supera la convalida tecnica di Enterprise Strategy Group

BARCELLONA, Spagna, 4 marzo 2026 /PRNewswire/ -- Al MWC di Barcellona 2026, l'Enterprise Strategy Group, ora parte di Omdia, ha pubblicato un report di convalida tecnica sullo storage New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash di Huawei.

Il report sottolinea che i volumi di dati aziendali stanno crescendo rapidamente nell'era dell'intelligenza artificiale, rimodellando il modo in cui le organizzazioni operano e alzando il livello dell'infrastruttura di storage in termini di prestazioni, resilienza, intelligenza e rapporto costi-efficacia. Sebbene molti fornitori di storage offrano soluzioni all-flash, i compromessi nella progettazione architettonica spesso rendono difficile bilanciare prestazioni, affidabilità e costi, limitando in definitiva i vantaggi offerti alle organizzazioni.

Il rapporto fornisce una valutazione completa dello storage New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash in termini di prestazioni, resilienza, gestione intelligente e costo totale di proprietà (total cost of ownership, TCO). I risultati confermano che il prodotto è all'avanguardia in queste aree chiave e dimostra una forte competitività sul mercato, offrendo una combinazione vincente di prestazioni elevate, elevata resilienza e TCO ottimale. Questo soddisfa le esigenze aziendali di trasformazione digitale e intelligente.

I test condotti in un ambiente di database simulato ad alta concorrenza mostrano che il sistema all-flash supporta prestazioni elevatissime, oltre 876.256 IOPS, con un tempo di risposta medio di soli 32 μs. Il sistema archivia dati diversi con architettura nativa e parallela per blocchi, file e oggetti.

La soluzione active-active supporta il failover senza interruzioni tra i data center. L'architettura full-mesh SmartMatrix è in grado di tollerare il guasto di un massimo di sette enclosure controller su otto senza interruzioni di servizio. FlashEver consente la convergenza tra generazioni ed elimina le interruzioni di servizio durante la sostituzione dello storage. Il sistema offre una protezione intelligente end-to-end con rilevamento ransomware integrato sia per SAN che per NAS.

L'agente DataMaster della piattaforma di gestione dati iMaster DME consente la valutazione automatica dello stato di salute del sistema, la previsione dell'andamento delle prestazioni e la localizzazione dei guasti in pochi minuti.

Inoltre, l'analisi del TCO quinquennale indica che lo storage New-Gen OceanStor Dorado Converged All-Flash può ridurre il TCO fino al 64% rispetto allo storage ibrido tradizionale. Ciò consente risparmi significativi in termini di approvvigionamento, O&M e consumo energetico.

Yuan Yuan, Presidente della linea di prodotti per lo storage dati di Huawei, ha dichiarato: "Questa convalida tecnica dell'Enterprise Strategy Group dimostra la leadership continua di Huawei nell'innovazione tecnologica dello storage. In futuro, continueremo a intensificare i nostri sforzi di innovazione e a contribuire ad accelerare la trasformazione digitale e intelligente in tutti i settori."

