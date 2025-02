Lotta al riciclaggio tra intelligenza artificiale e controllo dei dati I risultati dal primo Convegno IRFA- Istituto Ricerca e Formazione Antiriciclaggio.

Lotta al riciclaggio, normativa europea (AML Package), costituzione dell'Autorità Antiriciclaggio (AMLA), Intelligenza Artificiale come possibile generatore di illeciti, analisi e protezione dei dati personali, sono gli argomenti trattati da autorevoli esponenti delle autorità di vigilanza, magistrati, accademici e professionisti nel Convegno “Antiriciclaggio: una missione comune” in corso presso la Protomoteca in Campidoglio, organizzato da IRFA, Istituto Ricerca e Formazione Antiriciclaggio.

Nel suo intervento Roberto Garofoli, Presidente di Sezione del Consiglio di Stato, ha sottolineato che misurare il valore del riciclaggio è un'attività molto complessa. Si stima, al ribasso, che valga il 2,5% del PIL globale e circa l'1,3% del PIL europeo. Non si tratta più di un fenomeno territoriale, ma mondiale e investe sia privati sia pubbliche amministrazioni.

Come ha sottolineato Giovanni Melillo, Procuratore Nazionale Antimafia, le organizzazioni criminali utilizzano per i loro scopi le cripto-valute, di cui, tramite la blockchain, si può tracciare il percorso, ma non si individuano emittente e ricevente, che rimangono molto spesso anonimi.

Gli appartenenti alla criminalità dispongono di un'alta preparazione e formazione. Si possono riconoscere anche in queste strutture dei “direttori finanziari”, che decidono con “competenza” dove investire i capitali sporchi, ripulendoli o reimmettendoli in azioni criminose.

A livello internazionale si devono applicare processi comuni sulla decodificazione dei reati. Ed è qui che interviene la nuova normativa europea AML Package, il complesso sistema di regole che entro il 2027 porterà l'Europa a essere all'avanguardia verso lotta nei confronti di chi, colpendo i mercati finanziari, mina alla tenuta della democrazia. In questa guerra non esiste un punto di arrivo, ma un cammino costante.

In Italia la criminalità è giunta anche in luoghi un tempo ritenuti “immuni” dall'illegalità, come il Triveneto. Attualmente bisogna prestare molta attenzione ai fondi dati dal PNRR, perché potrebbero essere contaminati da denaro sporco, visto gli ingenti fondi che circolano nel sistema degli appalti. Ruolo importante in questo contesto è quello della Guardia di Finanza, che ha competenze sia nella prevenzione sia nella soppressione dei possibili reati.

Un ulteriore problema da affrontare è rappresentato dalla tecnologia. L'intelligenza artificiale può agire come amplificatore di frodi. Purtroppo, la mancanza di una giurisprudenza omogenea e lineare, la frammentazione dei dati e i costi operativi differenti necessari per sostenere vari sistemi finanziari contribuiscono frequentemente alla commissione di abusi in un contesto internazionale sempre più dominato dalla tecnologia. Tuttavia, l'intelligenza artificiale può anche fungere da valido supporto nella creazione di standard internazionali per l’analisi delle transazioni sospette e facilitare uno scambio rapido di informazioni tra le istituzioni competenti, come le UIF.

L'utilizzo dei dati solleva un altro spunto di riflessione, quello del loro uso, che deve essere gestito in rispetto della persona, come ha sottolineato il Notaio Gea Arcella, Componente Commissione antiriciclaggio Consiglio Nazionale del Notariato.

Durante l'intervento di Bruna Szego, Direttore Centrale Supervisione e Normativa Antiriciclaggio di Banca d’Italia e neonominata Presidente dell'AMLA (Autorità Europea per la Lotta al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo), è stato approfondito il ruolo che questa nuova autorità avrà nel sistema europeo. L'AMLA con sede a Francoforte, sarà operativa dal 1° luglio 2025 e si propone di far convergere il frammentato quadro normativo europeo verso le migliori prassi. L'Autorità Europea per la Lotta al Riciclaggio e al Finanziamento del Terrorismo (AMLA) si appresta a esercitare un impatto significativo sui soggetti obbligati e sulle autorità nazionali. Per i primi, l'AMLA si impegnerà a garantire una maggiore certezza normativa, creando un ambiente regolamentare più chiaro e prevedibile. Per le autorità nazionali, l'agenzia svolgerà un'importante funzione di vigilanza, assicurando che le normative vengano rispettate e applicate efficacemente. L'AMLA avrà un ruolo di regolatore, controllore, supervisore, di supporto e di coordinamento delle FIU, nonché dei diritti fondamentali, tutto molto velocemente, entro il 2028.

“Dagli interventi del convegno emerge che solo una condivisione valori, un approccio integrato tra vigilanti e vigilati, una tecnologia che sia antropocentrica, possono essere gli elemento fondanti della lotta al riciclaggio”- Afferma Eliana Morandi, Presidente IRFA.

Giada Gibilaro

Ufficio Stampa Irfa

3388258095