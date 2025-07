L’ottava edizione del concorso letterario… oltre i confini dello spazio

Torna l’appuntamento di Milano-Bicocca dedicato agli aspiranti scrittori della comunità accademica ma aperto anche a tutta la cittadinanza. Quest’anno il tema scelto è l’esplorazione nello spazio e il desiderio ancestrale dell’uomo di spingersi oltre i limiti del mondo conosciuto. Il termine per l’invio dei racconti è fissato al 15 ottobre 2025.

Milano, 4 luglio 2025 – Missioni spaziali, storie di viaggi interplanetari alla scoperta di nuovi mondi, oltre i confini conosciuti: questi sono solo alcuni temi che potranno essere d’ispirazione ai partecipanti dell’ottava edizione del Concorso letterario dell’Università di Milano-Bicocca, organizzato dall’Area Servizi culturali e documentali, dal titolo “Oltre il cielo”, aperto alla comunità accademica e a tutta la cittadinanza.

Il tema del concorso è legato alla mostra “Osservatori del cielo”, visitabile fino al 30 settembre (qui gli orari e le modalità) presso lo spazio espositivo della Biblioteca di Ateneo, ideata nell’ambito dello spoke 6 dell’ecosistema MUSA del PNRR.

Gli aspiranti scrittori si lasceranno così ispirare dalla ricerca nello Spazio: non solo tecnologie e viaggi interplanetari, ma anche sogni, simboli, visioni del futuro o dell’interiorità. Che si tratti di una navicella dispersa, di un pianeta abitato da memorie o di un astronauta che scopre nuove parti di sé, ogni storia sarà una missione personale e universale.

Fantasia, scienza, introspezione o avventura: ognuno sceglierà la sua traiettoria. Perché scrivere lo Spazio è anche un modo per cercare, scoprire, comprendere.

«Lo spazio è sinonimo di assenza di confini. Sia che si sogni di un viaggio in stile “2001 Odissea nello Spazio” o in stile “Solaris”, - dice Mario Zannoni, docente di Astrofisica e curatore della mostra - è comunque alla ricerca di un limite assoluto o personale. La mostra “Osservatori del cielo” ci invita a perseguire i nostri sogni e ad andare oltre la nostra comfort-zone. È questo che ci piacerebbe leggere nei componimenti in competizione».

Il concorso è aperto a tutta la comunità accademica – studenti, alumni Bicocca, personale tecnico amministrativo e bibliotecario, ricercatori e docenti – e alla cittadinanza, ed è gratuito. Saranno accettati i primi 300 racconti pervenuti dalle ore 00:00 del 1° settembre 2025 alle ore 23:59 del 15 ottobre 2025.

Per partecipare è necessario caricare il racconto sulla piattaforma del concorso letterario, (https://concorsoletterario.unimib.it/ accessibile tramite gli account @campus.unimib.it o @unimib.it). Le persone esterne all’Ateneo dovranno invecerichiedere, con congruo anticipo rispetto al termine ultimo di consegna, la creazione di un account ospite temporaneo tramite l’apposito form online.

La Commissione valutatrice, espressione delle varie componenti della comunità accademica e con esperti in materia, decreterà il vincitore e determinerà una classifica in considerazione dell’aderenza al tema, della qualità della storia, del linguaggio e dello stile adottati.

I primi 3 classificati avranno in premio delle Gift Card per negozi e store online di diverso valore: € 800 al 1° classificato, € 600 al 2° classificato, € 500 al 3° classificato.

Tutte le informazioni dettagliate sul bando di partecipazione, sono alla sezione dedicata al Concorso del sito web della Biblioteca d’Ateneo.

