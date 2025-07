L'ottimismo domina nell'ospitalità italiana, ma persistono carenze di competenze e ostacoli tecnologici

AMSTERDAM, 30 luglio 2025 /PRNewswire/ -- Un nuovo insieme di rapporti, elaborato da Statista in collaborazione con Booking.com, evidenzia i principali sviluppi del settore ricettivo in Europa — dall'evoluzione delle competenze richieste e dei modelli di investimento, alle diverse prospettive nazionali e al ritmo diseguale della trasformazione digitale.

Il settore dell'ospitalità in Italia affronta il 2025 con fiducia, sostenuto da un contesto economico stabile e aspettative positive: l'84% degli operatori prevede un andamento favorevole, mentre solo l'1% esprime un giudizio negativo.

A sostegno di queste prospettive, l'accesso al credito è migliorato in modo significativo, nonostante la propensione agli investimenti resti contenuta. Le prospettive future si riflettono anche nelle elevate esigenze di personale. Tuttavia, molti evidenziano come il divario tra aspettative salariali e offerta rappresenti uno dei principali ostacoli alle assunzioni.

Il settore continua a registrare risultati significativi nonostante le sfide legate all'aumento dei costi operativi e alla pressione fiscale. In linea con quanto emerso nei precedenti Barometri, le catene alberghiere mostrano una maggiore fiducia e una maggiore propensione all'investimento rispetto alle strutture indipendenti.

«Il settore dell'ospitalità in Italia continua a superare le aspettative. Tuttavia, la carenza di competenze, il disallineamento salariale e gli elevati costi di integrazione tecnologica restano colli di bottiglia critici», ha dichiarato Thomas Hinton, giornalista specializzato in dati presso Statista.

Il Barometro Europeo dell'Alloggio 2025 — giunto alla quinta edizione — si basa sulle risposte di oltre 1.000 operatori del settore ricettivo in tutto il continente. Comprende un rapporto comparativo europeo in inglese e 14 edizioni nazionali, disponibili nelle lingue locali: Austria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Nordici, Polonia, Portogallo, Spagna, Svizzera, Regno Unito.

