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LX Pantos tiene la cerimonia di completamento del centro logistico di Katowice in Polonia

06 ottobre 2026 | 08.01
LETTURA: 2 minuti

- Accelera l'espansione del business con l'hub logistico strategico europeo

SEOUL, Corea del Sud e KATOWICE, Polonia, 6 ottobre 2026 /PRNewswire/ -- LX Pantos, società leader di logistica integrata, ha annunciato di aver recentemente tenuto la cerimonia di completamento del suo grande centro logistico a Katowice, nel sud della Polonia. L'evento ha segnato un importante traguardo nell'espansione dell'azienda in tutta Europa e ha sottolineato il suo impegno a rafforzare la sua rete logistica globale attraverso investimenti strategici nelle infrastrutture di base.

Il centro logistico di Katowice è stato acquisito congiuntamente con la Korea Overseas Infrastructure & Urban Development Corporation (KIND) e il PIS No. 2 Fund, un fondo nazionale gestito dal Ministero del territorio, delle infrastrutture e dei trasporti. Il valore dell'acquisizione è stato di circa 140 milioni di euro, grazie al finanziamento della Korea Ocean Business Corporation, che ha contribuito a creare una struttura di finanziamento stabile per il progetto. L'impianto è composto da cinque edifici con una superficie totale di 109.000 metri quadrati ed è stato ora completato con successo come un moderno complesso logistico su larga scala.

Situata nell'Alta Slesia, la più grande area metropolitana della Polonia, Katowice è un hub logistico strategico al crocevia dei principali corridoi di trasporto est-ovest e nord-sud che collegano Germania, Polonia, Ucraina, Europa settentrionale ed Europa meridionale. Con un accesso privo di interruzioni alle autostrade, alle reti ferroviarie e agli aeroporti, il sito offre condizioni eccellenti per le operazioni logistiche intermodali ed è destinato a fungere da gateway chiave per la distribuzione in tutta Europa.

LX Pantos prevede di utilizzare il centro di Katowice come hub strategico per le sue operazioni logistiche nell'Europa orientale. L'azienda intende espandere i servizi per i principali clienti del settore, compresi i ricambi per automobili, i beni di consumo e gli elettrodomestici, assistendo al contempo le aziende coreane che entrano nel mercato europeo. Inoltre, il centro sarà chiamato a svolgere un ruolo centrale nel soddisfare la crescente domanda logistica in Europa orientale e nelle regioni vicine.

LX Pantos ha affermato che il completamento del centro logistico di Katowice è molto significativo in quanto assicura un importante hub strategico che collega l'Europa e ha aggiunto che l'azienda continuerà a fungere da partner affidabile che assiste le catene di approvvigionamento mondiali delle aziende globali.

■ Informazioni su LX PantosFondata nel 1977, LX Pantos è un'azienda leader a livello globale per i servizi logistici con sede in Corea. Offre soluzioni logistiche complete che integrano i trasporti marittimi, aerei, ferroviari e a contratto grazie a una rete mondiale che si estende in più di 40 Paesi.

Scopri di più su LX Pantos online e seguici su LinkedIn.

 

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