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Jamaal Howard giustiziato in Texas, prima esecuzione dopo il caso di Christa Pike

Il 46enne è stato dichiarato morto dopo aver ricevuto una dose letale di pentobarbital nel carcere statale di Huntsville: era stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato

Giustiziato un uomo in Texas
Giustiziato un uomo in Texas
08 ottobre 2026 | 08.36
Cristiano Camera
LETTURA: 2 minuti

Un uomo è stato giustiziato ieri in Texas, nella prima esecuzione negli Stati Uniti dopo il fallimento dell'iniezione letale a Christa Pike nel Tennessee la settimana scorsa. Jamaal Howard, 46 anni, è stato dichiarato morto alle 20,03 dopo aver ricevuto una dose letale di pentobarbital nel carcere statale di Huntsville. Gli avvocati di Howard hanno cercato di fermare l'esecuzione, sostenendo dinanzi alla Corte d'appello penale del Texas che sussistevano rischi simili a quelli della Pike, sopravvissuta a due dosi dello stesso farmaco.

"Il Texas non dovrebbe essere ansioso di seguire le orme del Tennessee", hanno sostenuto gli avvocati di Howard. Il tribunale ha respinto la richiesta di sospensione e in seguito ha respinto anche un secondo tentativo di bloccare l'esecuzione a causa del farmaco utilizzato. Il tribunale ha respinto entrambe le richieste senza fornire ulteriori spiegazioni. Anche la Corte Suprema degli Stati Uniti ha respinto un ricorso presentato ieri sera, senza commentare. In Texas sono state giustiziate sei persone dall'inizio dell'anno, e altre due iniezioni letali sono previste dopo quella di Howard.

Nel 2001 Howard era stato riconosciuto colpevole di omicidio aggravato per aver rapinato un minimarket a Silsbee, una cittadina a nord di Beaumont, e per aver ucciso a colpi d'arma da fuoco la commessa quarantenne Vickie Swartout. Interrogato dal direttore del carcere su un'eventuale dichiarazione finale, Howard si è scusato ripetutamente con i familiari della vittima, che assistevano all'esecuzione attraverso una finestra a pochi metri dalla camera della morte. "Spero che accettiate le mie scuse e vi chiedo perdono", ha detto poco prima che iniziasse l'esecuzione. "Mi dispiace per quello che è successo. Spero che un giorno possiate imparare a perdonarmi". Il suo team legale ha sostenuto che, al momento del crimine, Howard era affetto da disabilità intellettiva e pertanto non passibile di pena di morte, come stabilito dalla Corte Suprema nel 2002.

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texas pena morte texas giustiziato uomo Christa Pike usa pena morte iniezione letale
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