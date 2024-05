Mamma di Falcinelli a Umbria Tag24: “Nessuna mamma merita un dolore così straziante”

13 maggio 2024. Vlasta Studenicova, la madre di Matteo Falcinelli, lo studente arrestato e picchiato dalla polizia negli USA, è stata intervistata in esclusiva dalla redazione di Umbria Tag24.

“Nessuna mamma al mondo merita di vivere un dolore così straziante come quello che sto provando io da un paio di mesi a questa parte. E tanto più nessuna mai si aspetterebbe di trovarsi coinvolta in una simile vicenda. Si tende sempre a pensare che certe situazioni siano talmente surreali da accadere soltanto nei film. E quando ti colgono da vicino, ti viene a mancare la terra sotto ai piedi.

Non avrei mai immaginato che in un paese civile come gli Stati Uniti, la prima potenza mondiale, potesse verificarsi questo genere di violenza, che ricorda più l’epoca della seconda guerra mondiale che il ventunesimo secolo. Eppure, io e Matteo stiamo ricevendo numerose testimonianze di persone che hanno sperimentato maltrattamenti da parte della polizia americana. Io oggi sto combattendo non solo per mio figlio Matteo, ma per tutte le madri che chiedono giustizia.”

